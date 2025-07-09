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«Тарлан-2025»: Азербайджан и Казахстан оттачивают навыки применения БПЛА - ФОТО - ВИДЕО

First News Media11:45 - Сегодня
«Тарлан-2025»: Азербайджан и Казахстан оттачивают навыки применения БПЛА - ФОТО - ВИДЕО

В Азербайджане начались совместные летно-тактические учения «Тарлан-2025», проводимые с участием военнослужащих Азербайджана и Казахстана в сфере использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На церемонии открытия учений минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь во имя Родины, прозвучали государственные гимны обеих стран.

Выступившие на церемонии руководители учений пожелали участникам успехов и подчеркнули важность проводимой совместной деятельности. Было отмечено, что учения играют особую роль в укреплении азербайджано-казахстанского военного сотрудничества.

Затем, в соответствии со сценарием, личный состав приступил к поэтапному выполнению поставленных задач.

Отметим, что совместные учения продлится до 10 июля.

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