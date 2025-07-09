Азербайджан принял 28 граждан из Германии по соглашению о реадмиссии

28 граждан Азербайджана были возвращены из Германии. Это произошло в рамках «Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения», сообщили 1news.az в Государственной миграционной службе.

Отмечается, что Рабочая группа по реинтеграции, состоящая из представителей соответствующих государственных структур и координируемая Государственной миграционной службой, принимает меры для оперативного решения трудностей и проблем, с которыми сталкиваются реадмиссированные граждане Азербайджана.

Группа также занимается организацией их эффективной и устойчивой социально-экономической реинтеграции в общество.