Обнародован прогноз погоды на завтра

11 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, будет дуть временами усиливающийся юго-западный ветер. Утром и ночью в некоторых местах будет туман.

Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 18-22 градуса тепла, в Баку ночью 12-14, днем 19-21 градус тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 6-11, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью ожидается 3-8, днем 13-18 градусов тепла.

Эльшан Рустамов, М. К.