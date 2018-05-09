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Обнародован прогноз погоды на завтра

Сегодня в 18:06 ~ 1 минута на чтение 57
Обнародован прогноз погоды на завтра

11 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, будет дуть временами усиливающийся юго-западный ветер. Утром и ночью в некоторых местах будет туман.

Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 18-22 градуса тепла, в Баку ночью 12-14, днем 19-21 градус тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 6-11, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью ожидается 3-8, днем 13-18 градусов тепла.

Эльшан Рустамов, М. К.

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