Трамп намерен посетить Узбекистан

Президент США Дональд Трамп намерен посетить с визитом Узбекистан.

Об этом заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов по глобальному партнерству Паоло Замполли.

"Я знаю, что он хочет приехать в Узбекистан. Рабочий график президента чрезвычайно плотный, но он сказал мне, что у него есть желание посетить Узбекистан", - сказал спецпосланник в интервью телеканалу "Узбекистан-24", отвечая на соответствующий вопрос.

Замполли отметил, что "постоянно продвигает" вопрос визита Трампа в республику и надеется, что он состоится в обозримое время.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению американского лидера примет участие в саммите Группы двадцати (G20), который состоится в декабре в Майами (штат Флорида).

Источник: ТАСС