Учитель с большой буквы: воспоминания об Азаде Мирзаджанзаде

Не огорчаюсь, если люди меня не понимают, огорчаюсь, если я не понимаю людей. Конфуций

Человек и его интеллект – вот самый дорогой капитал, который во всём мире представляет куда большую ценность, чем природные ресурсы. Азад Мирзаджанзаде

Чтобы помнили

Каждый год пятого октября у нас в стране отмечается День Учителя. Можно по разному относиться к этому празднику, но от этого праздник не перестаёт быть таковым. Думается всем ясно, о чём идёт речь. Даже законченные идеалисты иногда вынуждены быть немного прагматиками, что никоем образом не снимает с них их исторической вины. Но не будем о грустном.

Сегодня мы хотим вспомнить Азада Халиловича Мирзаджанзаде. Нашего Учителя. Человека, которого можно по праву назвать одной из самых ярких страниц истории Азербайджана. Учёного, чьи научные открытия до сих пор применяются во многих уголках земного шара. Одного из самых ярких представителей национальной интеллигенции. Человека-легенду. Академика-романтика, который оставил неизгладимый след в развитии научной национальной мысли. Учителя с большой буквы…

Азад Гаджиев, сын известного нефтяника Бахмана Гаджиева, человек которому дали имя Азад в честь Азада Мирзаджанзаде: «Азад Халилович поддерживал отношения со многими известными представителями нашей интеллигенции. К примеру, однажды я был свидетелем телефонного разговора между ним и Лютви Заде. Бытует мнение, что он был закрытым человеком. Я бы так не сказал. Просто он был предельно разборчив в общении. В последние годы своей жизни занимался проблемами восстановления скважин при помощи нанотехнологий. Для этих нужд в ГНКАР было создано специальное управление. Если проводить исторические параллели, то с учётом пройденного им жизненного пути я бы сравнил его с Черчиллем. Помимо этого, хотел бы упомянуть патологическую независимость характера Азада Мирзаджанзаде, которая проявлялась даже в мелочах».

Десять лет назад ученик Азада Халиловича из Уфы Айрат Шаммазов поделился воспоминаниями о нашем Учителе. Предлагаем вниманию читателей некоторые фрагменты нашей беседы с известным российским учёным. «На мой взгляд, его мог бы заменить именно Игорь Аметов. К сожалению этого не произошло, так как Игорь рано ушёл из жизни. Если анализировать отношение к науке, то я бы сказал так: любил и науку, и себя. Несмотря на изменившиеся условия, всё-таки хотел сохранить прежние устои. Основным недостатком можно было бы считать то, что не вырастил себе подобного. Следует также отметить определённую нетерпимость к чужому мнению. Отсутствие школы академика Мирзаджанзаде обусловлено тем, что Азаду Халиловичу просто не хватило времени. Изменились условия, изменилось само отношение к науке. Правительство Азербайджана высоко ценит заслуги всемирно известного учёного. В 1998 году на юбилее нашего Учителя присутствовал тогдашний руководитель республики Гейдар Алиев. Несмотря на то, что его трудно назвать демократом от науки, Азад Мирзаджанзаде это бренд Азербайджана». К нашему бесконечному сожалению в этом году наш уважаемый друг Айрат Мингазович просто-напросто бездушно проигнорировал наши многочисленные просьбы поделиться воспоминаниями о нашем Учителе. Подобное отношение к памяти своего учителя, мягко говоря, достойно осуждения, если не сказать больше. Аллах всем судья, и нам в первую очередь.

Герой не нашего времени

Если бы нас спросили «Какой из шедевров национального кинематографа наиболее точно отражает жизненный путь нашего Учителя?», мы бы однозначно ответили: «Листопад в пору лета». Фильм вышел в свет во время горбачёвской оттепели, что тоже само по себе исторически интересно. Главный герой пытается нести свет знаний людям, совсем в этом не заинтересованным. И это приводит его к полной психологической катастрофе. Даже самые близкие люди отворачиваются от него, и он остаётся в полном одиночестве. Фильм заканчивается на относительно положительной ноте, как бы показывая внимательному зрителю, что истинно добрую волю сломать невозможно. Кульминация поставлена таким образом, что дальнейшая судьба главного «изгоя» остаётся неизвестной. Возможно, это просто психологический приём режиссера. А возможно и нет. Кто знает, может быть, автор сценария и сам не знал, чем заканчиваются подобные подвиги в жизни.

Как известно, Азад Мирзаджанзаде много лет возглавлял ВАК Азербайджана. На этом посту он нажил себе больше врагов, чем друзей. Так наши научные круги «отблагодарили» академика за заботу об отечественной науке. Сразу оговоримся, что сам академик не всегда был объективен в этих вопросах. Человек всего лишь человек. Хотя его редкие огрехи не идут ни в какое сравнение со «страшным сном» нашей сегодняшней научной действительности. На наш взгляд, в последние годы Азад муаллим просто не выдерживал той отрицательной энергии, которая буквально разъедала наши научные круги. Помимо этого, почти полное отсутствие общественной поддержки, на которую он вправе был рассчитывать, преступное безразличие большинства учеников, всё это неумолимо приближало исторически печальный финал. «Поверь мне, тебе не справиться с этими лжеучёными. Даже мне это не удалось». Так академик попрощался с человеком, который сменил его на этом посту. На этом закончилась одна из самых ярких страниц азербайджанской науки.

Жизнь после жизни

Азад Мирзаджанзаде принадлежал к противоречивому и очень сложному советскому времени. И чтобы там не говорили про это время, это было время больших людей, которые верили в светлые идеалы и стремились к ним, порой не жалея даже собственных жизней.

Расим Оджагов говорил, что счастливый человек не ищет счастья. На наш взгляд, счастливый человек видит себя со стороны, свои плюсы и минусы. Азад Халилович говорил, что когда он уйдёт в мир иной, его не примут ни в рай, ни в ад. Он сравнивал отношение азербайджанцев к свободе с отношением к незаконной жене. В отношении к своему окружению опирался на принцип «бей своих, чтоб чужие боялись». Борясь с демонами зла, он в какой-то момент перешёл ту черту, за которой кончается добро, и оказался по ту сторону добра и зла. Человек всего лишь человек. Со своим потенциалом он мог бы стать азербайджанским Солженицыным или Сахаровым. Но он выбрал другой путь. Путь Азада Мирзаджанзаде. И в Азербайджане сегодняшнего дня нет человека, кто имел бы моральное право упрекнуть его в этом.

Наш короткий рассказ подходит к концу. Мы благодарим всех, кто поделился с нами своими мыслями и воспоминаниями о легендарном академике. Мы благодарим всех тех, кто отказал нам в нашей маленькой просьбе. Тем ценнее внимание и поддержка, прошедшие испытание временем.

Мы поздравляем всех учителей с профессиональным праздником и желаем им только одного – видеть себя со стороны. Только так человек может быть по-настоящему счастлив. По крайней мере, мы в этом абсолютно уверены…

Баку, октябрь, 2026 год,

Ученики Азада Мирзаджанзаде.