Коалиция задействовала 100 самолетов в Йемене

Аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией задействовала 100 боевых самолетов в операции йеменской армии по восстановлению контроля над страной.

Об этом сообщил официальный представитель альянса генерал-майор Турки аль-Малики.

«100 истребителей приняли сегодня на рассвете участие в операции „Рассвет Йемена“», - написал он в X.

По словам представителя коалиции, с начала наступления силы альянса уничтожили 324 цели йеменского движения хуситов «Ансар Аллах».

Он также отметил, что авиация круглосуточно поддерживает продвигающиеся наземные подразделения йеменской армии и обеспечивает воздушное прикрытие Баб-эль-Мандебского пролива.