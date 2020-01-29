1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Очередные организации зарегистрированы для проведения «exit poll» на парламентских выборах

Сегодня в 16:53 ~ 1 минута на чтение 82
Очередные организации зарегистрированы для проведения «exit poll» на парламентских выборах

Обращения для проведения «exit poll» в связи с намеченными внеочередными выборами в Милли Меджлис поступили в Центризбирком.

Как сообщает 1news.az, на сегодняшнем заседании ЦИК говорилось об обращении в комиссию Центра мониторинга «Ряй».

Было указано, что данная организация имеет большой опыт в проведении «exit poll». Отмечено, что их деятельность охватит 1053 избирательных участка по 118 округам.

На заседании было принято решение о регистрации этой организации для проведения «exit poll».

Также для проведения «exit poll» был зарегистрирован Фонд «Права человека XXI век – Азербайджан» совместно с французским Институтом социологических исследований «Opinion Way».

Ранее прошла регистрацию для проведения «exit poll» Лига защиты трудовых прав граждан, совместно с американской организацией «AJF&Associates İnc».

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

Читайте по теме:

Стало известно, какие организации проведут «exit poll» на парламентских выборах

А.А.

82

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены