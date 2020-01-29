Очередные организации зарегистрированы для проведения «exit poll» на парламентских выборах

Обращения для проведения «exit poll» в связи с намеченными внеочередными выборами в Милли Меджлис поступили в Центризбирком.

Как сообщает 1news.az, на сегодняшнем заседании ЦИК говорилось об обращении в комиссию Центра мониторинга «Ряй».

Было указано, что данная организация имеет большой опыт в проведении «exit poll». Отмечено, что их деятельность охватит 1053 избирательных участка по 118 округам.

На заседании было принято решение о регистрации этой организации для проведения «exit poll».

Также для проведения «exit poll» был зарегистрирован Фонд «Права человека XXI век – Азербайджан» совместно с французским Институтом социологических исследований «Opinion Way».

Ранее прошла регистрацию для проведения «exit poll» Лига защиты трудовых прав граждан, совместно с американской организацией «AJF&Associates İnc».

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

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А.А.