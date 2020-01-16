ООН и Азербайджан ищут новые совместные приоритеты: Что изменится до 2025 года?

Какими будут новые стратегические приоритеты и направления совместной работы азербайджанского правительства и ООН в последующие 5 лет?

На этот вопрос должны найти ответ участники двухдневной международной конференции, которая открылась в четверг утром в Баку.

Здесь собрались более 150 высокопоставленных лиц, представляющих правительство Азербайджана, различные агентства ООН, гражданское общество, частный и академический сектора, молодежные организации.

Наряду с краткосрочными целями, участники планируют обсудить и долгосрочный взгляд Азербайджана на реализацию глобальных Целей устойчивого развития (SDGs), охватывающих период до 2030 года. Планируется обсудить и основные сложности страны на пути реализации Целей, а также возможность ООН содействовать устранению существующих преград.

Вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов в своем выступлении отметил, что целью азербайджанского правительства является продолжение политики по реализации Госпрограмм и стратегий, нацеленных на развитие экономики страны и повышение благосостояния граждан, в соответствии с приоритетами ООН.

Одним из основных ресурсов, на которые опирается правительство Азербайджана в реализации программ по развитию, является человеческий потенциал, подчеркнул вице-премьер.

«Население Азербайджана выросло с 7 млн человек в 1980-е до 10 млн человек в 2019 году. Активный демографический рост за последние 20-30 лет означает, что ежегодно к рынку труда присоединяются сотни тысяч молодых людей, и задача правительства – обеспечить их рабочими местами», - сказал А.Ахмедов.

Еще одной приоритетной задачей азербайджанского правительства вице-премьер назвал благоустройство и повышение экономической роли сельских регионов Азербайджана, где по-прежнему проживает большая часть населения страны. Он выразил уверенность, что совместные с ООН программы по развитию помогут достичь поставленных целей.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметил, что Азербайджану и ООН всегда удавалось успешно согласовывать национальные приоритеты с глобальными целями Организации. На сегодня национальные и глобальные цели, по его словам, согласованы на 75%.

«Стратегической целью нашей страны является участие в глобальной экономике в роли одного из звеньев единой системы. Для этого нам необходимо улучшить диверсификацию, повысить роль ненефтяной экономики, содействовать притоку частных инвестиций в экономику и предпринимательской активности женщин и молодых людей, развивать инновации», - сказал министр.

Резидент-координатор ООН в Баку Гулам Исхагзаи, в свою очередь, отметил, что со стороны Организации Объединенных Наций уже были проведены анализ и консультации. В результате выявлены сферы, в которых поддержка ООН могла бы быть наиболее эффективной.

Среди направлений этой поддержки посол назвал содействие диверсификации экономики Азербайджана, улучшению качества и охвата госуслуг населению, сфер образования и здравоохранения, сокращению негативного воздействия на экологию, уменьшению гендерного разрыва и др.

Документ, который определяет план совместных действий ООН и азербайджанского правительства на период с 2021-го по 2025 год, называется UNSDCF, что расшифровывается как Рамки сотрудничества по устойчивому развитию между ООН и Азербайджаном.

UNSDCF формируется вокруг шести ключевых принципов - не оставить никого в стороне, сфокусироваться на соблюдении прав человека, укреплении гендерного равенства и усилении социальной роли женщин, а также соблюдать устойчивость и ответственность.

Елена Остапенко, Э.Т.