После публикации 1news.az аноним оплатил лечение Эльмара Амрахова, болеющего раком

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Писать «Призывы о помощи» - задача не из легких.

Всякий раз, слушая из уст отчаявшегося родителя историю болезни его ребенка, мы пропускаем через себя эту боль, сопереживаем и надеемся, что необходимая для лечения сумма соберется из пожертвований неравнодушных людей.

Зато какую мы испытываем радость, когда узнаем, что кто-то взял на себя расходы по лечению, и пациент получил шанс на выздоровление.

Эльмару Амрахову 30 лет, и он болен раком. Для спасения его жизни срочно требовалось хирургическое вмешательство – операция по удалению опухоли головного мозга, стоимость которой составляет 14 тысяч манатов. У семьи не было возможности оплатить эту операцию, и неделю назад мы объявили сбор средств.

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Сегодня с нами связался отец больного Ингилаб муаллим, который сообщил хорошую весть – один добрый человек, пожелавший остаться анонимным, взял на себя все необходимые расходы.

«Операция должна состояться на этой неделе. Огромное спасибо этому человеку и всем, кто нам помог. Да прибудет с вами Аллах!», - сказал отец.

От имени 1news.az выражаем благодарность каждому, кто не проходит мимо наших «Призывов о помощи» и жертвует финансовые средства по мере своих возможностей. Пусть сделанное добро вернется в вашу жизнь бумерангом!

Лейла Мамедова