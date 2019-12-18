Основано на реальных событиях: красавица Дипика Падуконе в роли жертвы кислотной атаки – ФОТО - ВИДЕО

В январе 2020 года в мировой кинопрокат поступает фильм «Chhapaak» (Брызги), главную роль в котором сыграла королева Болливуда Дипика Падуконе.

Картина режиссера Мегны Гюльзар расскажет историю жизни Лакши Агарвал – девушки, которую в 15 лет облил кислотой 32-летний мужчина (старший брат ее одноклассника), чьи ухаживания она отвергла, ее роль на экране и воплотит Д.Падуконе.

Кадр из фильма «Chhapaak»

Лакши Агарвал пережила кислотную атаку в 2005 году – врачам пришлось полностью удалить кожу с ее лица, девушка выжила и перенесла серию операций, после чего она стала активистом и добилась того, что сегодня в Индии кислоту можно приобрести, предъявив удостоверение личности, после чего о факте покупки сообщается в полицию.

Обливший девушку мужчина был приговорен к 7 годам тюрьмы – максимальный срок за такое преступление в Индии равен 10 годам.

Слева Лакши Агарвал – справа Дипика Падуконе

Дипика Падуконе, рассказывая о своей роли в интервью иностранным СМИ, отмечает, что восхищается Лакши Агарвал: «Ее история тронула меня до глубины души. Это не просто рассказ о насилии и жертве, это история о силе, смелости, надежде и победе».

Мировая премьера фильма, продюсером которого выступила Д.Падуконе, состоится 10 января 2020 года.

Читайте по теме:

За голову индийской актрисы предложили 1,5 миллиона долларов – ФОТО

Индийская актриса, за голову которой обещано 1,5 миллиона, прокомментировала угрозы в свой адрес – ФОТО – ВИДЕО

1,5 миллиона долларов за голову: красавица Дипика Падукон в трейлере индийской «Матильды» - ФОТО – ВИДЕО

Болливудская суперзвезда Дипика Падуконе вышла замуж – ФОТО

Королева Болливуда Дипика Падуконе произвела фурор в Каннах - ФОТО - ВИДЕО

Ф.В, Г.Р.