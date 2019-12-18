Основано на реальных событиях: красавица Дипика Падуконе в роли жертвы кислотной атаки – ФОТО - ВИДЕО

В январе 2020 года в мировой кинопрокат поступает фильм «Chhapaak» (Брызги), главную роль в котором сыграла королева Болливуда Дипика Падуконе.
Картина режиссера Мегны Гюльзар расскажет историю жизни Лакши Агарвал – девушки, которую в 15 лет облил кислотой 32-летний мужчина (старший брат ее одноклассника), чьи ухаживания она отвергла, ее роль на экране и воплотит Д.Падуконе.
Кадр из фильма «Chhapaak»
Лакши Агарвал пережила кислотную атаку в 2005 году – врачам пришлось полностью удалить кожу с ее лица, девушка выжила и перенесла серию операций, после чего она стала активистом и добилась того, что сегодня в Индии кислоту можно приобрести, предъявив удостоверение личности, после чего о факте покупки сообщается в полицию.
Обливший девушку мужчина был приговорен к 7 годам тюрьмы – максимальный срок за такое преступление в Индии равен 10 годам.
Слева Лакши Агарвал – справа Дипика Падуконе
Дипика Падуконе, рассказывая о своей роли в интервью иностранным СМИ, отмечает, что восхищается Лакши Агарвал: «Ее история тронула меня до глубины души. Это не просто рассказ о насилии и жертве, это история о силе, смелости, надежде и победе».
Мировая премьера фильма, продюсером которого выступила Д.Падуконе, состоится 10 января 2020 года.
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Ф.В, Г.Р.