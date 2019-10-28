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«Особняк де Бура»: Прогулка по старинным зданиям Баку с @nigarxitektor - ФОТО

Сегодня в 11:51 ~ 3 минуты на чтение 517
«Особняк де Бура»: Прогулка по старинным зданиям Баку с @nigarxitektor - ФОТО

Вместе с талантливым архитектором Нигяр мы решили рассказать вам о необычных зданиях нашего города. Мы отправились в старинный «Особняк де Бура», а искательница Нигяр поделилась с нами его историей...

- Все началось с того, что в 1887 году Лев Мартынович де Бур приобрел на торгах участок земли у Михайловского (Губернаторского) сада на Садовой улице. А затем, в 1889 году, он неожиданно умер. Выходит, что сам де Бур никогда не жил в этом доме и даже не строил его. Председатель «Каспийского товарищества» П.О.Гукасов и члены правления решили использовать новое здание не только как контору, но и, исходя из размеров дома, также и как жилой дом для семей братьев Гукасовых. Поэтому первоначальный проект дома был изменен: в нем появились 2 парадных входа - один для деловых, а другой - для частных нужд. Над входом со стороны Садовой улицы, находящимся прямо напротив Михайловского сада и летнего зала Филармонии (ранее Летнего клуба Общественного собрания), находится балкон. Видимо, именно он и дал долгую жизнь одной из бакинских легенд об этом доме…

До сих пор в Баку рассказывают гостям, что по просьбе живущего в этом доме нефтепромышленника Гукасова сцена Летнего клуба Общественного собрания оказалась повернутой так, чтобы он мог, сидя на балконе, слушать музыку и видеть происходящее там.

Строительство дома «Каспийского товарищества» на Садовой было окончательно завершено к 1895 году.

В 1933 году в доме поселился первый секретарь ВКП Азербайджана Мир Джафар Багиров с семьей. 7 мая 1935 года на «Чкаловском подъеме» (вверх от моря), практически перед домом, был открыт новый сквер им. Нариманова, спроектированный арх. Сенчихиным. В 1951 году секретарь ЦК ВКП(б) Азербайджана М.Багиров передал этот дворец образованному в октябре 1937 года Музею искусств Азербайджана имени Р.Мустафаева. Особняк «Каспийского товарищества» в условиях Баку обладает редким качеством - он прекрасно обозревается. Эти положительные особенности здания стали еще сильнее ощущаться после проведенной в 1930-х годах реконструкции окружения и создания сквера. Здание особняка - первая попытка объемно-пространственного решения жилого дома путем активного использования портиков на главном фасаде, лоджий - на боковом и других пластических средств.

Один из самых интересных фактов: это единственное историческое здание в городе, воспринимаемое в трех измерениях среди плоскостной периметральной застройки. Особняк стал опорным сооружением при последующих перепланировках прилегающей части городской территории, а значительный объем и эффектное местоположение сделали его композиционным акцентом среди удачно поставленных зданий.

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