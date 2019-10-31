Ответ Таира Иманова Бахраму Багирзаде: «Незаменимых нет…» - ФОТО

Директор театра КВН «Планета «Парни из Баку», заслуженный артист Таир Иманов ответил в социальной сети Facebook на заявление заслуженного артиста Бахрама Багирзаде об уходе из данного театра.

Напомним, что 30 ноября участник легендарной команды КВН «Парни из Баку» Б.Багирзаде опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook заявление с обращением к Т.Иманову, в котором попросил уволить его из театра КВН «Планета «Парни из Баку», заявляя, что он «устал и постарел» и передает эстафету молодым.

В своем заявлении Б.Багирзаде также отметил следующее: «Недавно я посмотрел интервью одного знаменитого астронома, который с помощью научных фактов доказал, что некоторым звездам пора уже погаснуть, пока они не превратились в дешевые фонарики, которые ничего, кроме раздражения, уже не вызывают, потому что перестают работать в самый ответственный момент.

Ответ Таира Иманова не заставил себя ждать – на странице театра КВН «Планета Парни из Баку» в Facebook его директор опубликовал нижеприведенное ответное заявление, которое 1news.az приводит читателям без каких-либо изменений:

«Уважаемый Бахрам Арифович! Я, как руководитель театра КВН «Планета «Парни из Баку», прошу вас еще раз подумать над вашими словами. Все мы понимаем, что незаменимых нет, есть неповторимые, к коим вас и причисляю.

Несмотря на то, что вы недавно посмотрели интервью некоего астронома, хотел бы напомнить вам известную фразу: «Коней на переправе не меняют». А касаемо вашего возраста, то кому как не мне знать про то, что вы тоже можете проплыть пятидесятиметровый бассейн несколько десятков раз. Поэтому хочу попросить вас не оставлять наш театр на растерзание бандерлогам.

С уважением и надеждой на ваше благоразумие, Таир Иманов».

Таир Иманов

Бахрам Багирзаде

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Ф.В, Г.Р.