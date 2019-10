Бахрам Багирзаде Таиру Иманову: «Некоторым звездам пора уже погаснуть, пока они не превратились в дешевые фонарики» - ФОТО

Заслуженный артист Азербайджана, участник легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрам Багирзаде опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook заявление, обращенное к директору театра КВН «Планета «Парни из Баку» заслуженному артисту Таиру Иманову.

Приводим данное заявление Б.Багирзаде читателям 1news.az без изменений:

«Уважаемый Таир Горхмазович! Я, как актер театра КВН «Планета «Парни из Баку», прошу вас уволить меня из состава театра. Я стар, я очень стар, я Super Star! Недавно я посмотрел интервью одного знаменитого астронома, который с помощью научных фактов доказал, что некоторым звездам пора уже погаснуть, пока они не превратились в дешевые фонарики, которые ничего, кроме раздражения, уже не вызывают, потому что перестают работать в самый ответственный момент.

Очень хочется сказать «жаль» и выпустить пчел, но я этого делать не буду - на моих многочисленных пасеках достаточно работы для полосатых тружеников. Пришло время обойти свои владения и, наконец, насладиться созревшим медом. И, может быть, мне все-таки удастся найти ту самую кнопку, которую мы с Урри так и не нашли…

А если у меня это не получится, поиск ответа на вечный вопрос «ну где же у него кнопка» я передаю по наследству молодому поколению! Welcome, новые и сверхновые звезды! Show must go on! Я устал и постарел. Я ухожу. Вам нужен новый вожак – сильный и мудрый, как Маугли.

С уважением и надеждой на понимание, Бахрам Багирзаде».

Напомним, что Таир Иманов является художественным руководителем театра КВН «Планета «Парни из Баку», который ежегодно проводит концерты во Дворце Гейдара Алиева.

Подчеркнем, что на базе театра развернулось кинопроизводство – в январе 2018 года команда презентовала художественный фильм «Bəxt üzüyü-2», также Т.Иманов является одним из продюсеров российской комедии «Килиманджара», часть съемок которой проходила в Баку.

Ф.В, Г.Р.