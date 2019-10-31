Пентагон обнародовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря ИГИЛ - ВИДЕО

Пентагон обнародовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, а также раскрыл ее детали.

На коротком видео показано здание, в котором, по утверждению США, находился террорист. На кадрах видно, как здание с двух сторон обступают люди.

«Здесь мы видим объект, ... где прятался Багдади. Как я отметил ранее, этот изолированный объект находился в провинции Идлиб на северо-западе Сирии», - заявил журналистам командующий Центральным командованием вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

По словам генерала, на видео также показано, как «боевики открывают огонь по американским силам, ведущим наступление с воздуха».

Маккензи добавил, что анализ ДНК с абсолютной точностью подтвердил факт уничтожения аль-Багдади. По его словам, вероятность того, что это не были останки именно аль-Багдади, составляет 1 к 104 септиллионам (число с 24 нулями).

Представитель Пентагона уточнил, что главарь ИГИЛ подорвал себя и двоих детей, а не троих, как сообщал ранее президент США Дональд Трамп. Детям было до 12 лет.

Тело аль-Багдади захоронено в море, подтвердил Маккензи.

Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади в Сирии. По его словам, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось «быстро и точно идентифицировать».

Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у Москвы нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному «уничтожению» террориста.

В Кремле заявили, что если смерть главаря ИГИЛ подтвердится, то можно будет говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.

РИА Новости