Первая леди Украины ознакомилась с Центром Гейдара Алиева - ФОТО

17 декабря Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и первая леди Украины Елена Зеленская побывали в Центре Гейдара Алиева.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева и первая леди Украины Елена Зеленская ознакомились с действующими в Центре Гейдара Алиева выставками.

Директор Центра Анар Алакбаров проинформировал, что созданный здесь Музей Гейдара Алиева отражает различные периоды истории Азербайджана и жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева. Здесь представлены интересные факты о великом лидере, фото и видеоматериалы и другие уникальные экспонаты.

Первый вице-президент Азербайджана и супруга Президента Украины побывали на выставке «Жемчужины Азербайджана».

В экспозиции, отражающей историю и культуру Азербайджана, демонстрируются уникальные экспонаты, рассказывающие о неисчерпаемых природных ресурсах, многовековой истории, культурном наследии страны.

Еще одним уникальным проектом, представленным посетителям в Центре Гейдара Алиева, является выставка «Музыкальные инструменты: единство и разнообразие». В экспозицию вошли более 170 музыкальных инструментов различных стран, относящихся к XVIII-XX векам.

Созданная в Центре выставка «Мини-Азербайджан» позволяет ознакомиться с образцами богатой архитектуры нашей страны посредством макетов исторических и архитектурных зданий Азербайджана.

Мехрибан Алиева и Елена Зеленская также посмотрели выставку «Кукла в искусстве». На выставке демонстрируются 230 кукол – работы 60 художников-скульпторов из 16 стран. В их число входят и работы украинских авторов. Эти произведения искусства – образцы коллекции, состоящей в общей сложности из 400 экспонатов. Большинство из них изготовлены в единственном экземпляре и обладают большой художественной ценностью.

В Центре Гейдара Алиева также развернута выставка под названием «Последователь авангарда. Азербайджанский дневник», состоящая из работ известного фотографа, классика советской фотографии Якова Халипа.

Елена Зеленская оставила запись в Книге почетных гостей Центра Гейдара Алиева.

Гостье была преподнесена в дар книга об Азербайджане.

Супруга Президента Украины выразила удовлетворение знакомством с Центром.

АЗЕРТАДЖ