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По делу о крушении самолета в Иране арестовали несколько человек

Сегодня в 12:15 ~ 1 минута на чтение 300
По делу о крушении самолета в Иране арестовали несколько человек

Несколько человек арестованы в связи с крушением украинского лайнера в Иране, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.

Эсмаили не привел дальнейших подробностей по поводу арестов, передает РИА Новости.

Иран отправил черный ящик со сбитого украинского самолета во Францию, также сообщают иранские СМИ.

Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель": за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

РИА Новости

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