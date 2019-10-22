Посольство Ирана прокомментировало информацию о гибели дочери посла в Москве

Посольство Ирана в России прокомментировало информацию о гибели дочери посла в Москве.

Информация о суициде Арефех Санаи, дочери иранского посла Мехди Санаи, не соответствует действительности, сообщили РБК в дипмиссии.

Ранее во вторник в СМИ появились сообщения о том, что дочь иранского посла совершила самоубийство. В посольстве заявили, что у нее был сердечный приступ.

«Дочь посла Ирана в Москве скончалась от сердечного приступа»,- сообщили РБК в посольстве ИРИ.

Появившиеся сообщения о суициде в дипмиссии назвали провокацией: «Такого не было, посольство это опровергает. У нее вчера был сердечный приступ, к сожалению, в результате него она скончалась».

Ранее Baza сообщила, что дочь посла Ирана в Москве Арефех Санаи покончила с собой в центре города. Причины такого поступка неизвестны. На родине она наблюдалась у психолога, написало издание, добавив, что погибшая жила на две страны, а последний раз приехала в Россию четыре месяца назад.

Напомним, что Мехди Санаи ранее был представителем Меджлиса по делам Каспийского моря.

1news.az