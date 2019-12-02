Позитив и хорошее настроение: Все об утреннем шоу «Təptəzə» на Media FM – ФОТО – ВИДЕО

Все радиослушатели, просыпающиеся и собирающиеся на работу под волну Media FM, хорошо знают и уже успели полюбить наших сегодняшних героев – ведущих утреннего шоу «Təptəzə» Эмиля Насирова и Кямрана Гасанова.

Эмиля Насирова как радиослушатели, так и телезрители знают не первый год – он вел серию программ на радио, в том числе и на ставшей для него родной радиостанции Media FM, а на ТВ его можно увидеть в качестве ведущего азербайджанской телевизионной ATV-лиги КВН, кстати, возможно, многие запомнили его еще и по игре в КВН, и этот опыт ему немало помогает в работе на радио.

Кямран Гасанов – новичок на радио, но он с легкостью вписался в команду проекта «Təptəzə», недаром его любимым видом спорта является футбол и сам он называет себя командным игроком, а слушатели Media FM полюбили его как за искрометный юмор, так и за бакинский акцент, придающий каждому утреннему эфиру определенную изюминку.

«Наше утреннее шоу носит не только развлекательный, но и познавательный характер, что мы считаем очень важным и нужным для слушателей, специально для которых ежедневно готовим что-то интересное, нужное и познавательное, а самое главное новое. Недаром наша утренняя радиопрограмма называется «Təptəzə», - рассказывают в интервью 1news.az радиоведущие Эмиль Насиров и Кямран Гасанов, подчеркивающие, что их утреннее шоу интересно всем слушателям.

«Нам очень сложно выделить какой-то определенный собирательный образ слушателя программы «Təptəzə», так как как бы нескромно это ни звучало, но нас слушают все – мы интересны как домохозяйкам, так и водителям, бизнесменам и пенсионерам, студентам и спортсменам. И нам очень приятно, что все эти люди начинают каждое утро вместе с нами, настраиваясь на 105,5 FM – каждый слушатель вне зависимости от пола, возраста, профессии нам дорог, и мы хотим сказать спасибо всем, кто начинает свой день с «Təptəzə», - говорят радиоведущие.

«Разбудить и настроить на позитив на весь день» - вот основная цель и миссия Эмиля Насирова и Кямрана Гасанова, с которой они успешно справляются каждый будний день с 08:00 до 10:00 утра на Media FM.

«За эти 2 часа прямого эфира мы пытаемся охватить все, что только можно, и дать нашему слушателю насытиться как последними новостями, так и интересными фактами, естественно присутствует и развлекательный момент, без него утром никак. Каждое утро — это новое начинание и каждое утро — это определенный новый шанс для каждого из наших слушателей. Мы всячески стараемся помочь нашим слушателям не упустить этот шанс, настроив их с утра на позитив, так как считаем, что только и только будучи на позитивной волне, можно добиться успеха в любой поставленной перед собой цели», - отмечают радиоведущие утреннего шоу «Təptəzə».

Добрые улыбки, веселый смех и позитивный настрой у слушателей, и, конечно же, качественный юмор – вот, за что отвечают Э.Насиров и К.Гасанов в эфире проекта «Təptəzə», который в довольно короткий срок полюбился слушателем и занял свое достойное место в целом в азербайджанском FM диапазоне.

Интересна утренняя программа на Media FM, помимо позитивно-познавательно-развлекательной составляющей, и ежедневными интеллектуальными конкурсами, два из которых – «Tap-A-Tap» и «Sinədəftər» - идут в эфире на постоянной основе и дают возможность слушателям не только проявить свои интеллектуальные способности, но при этом выиграть неплохой денежный приз или билеты в кинотеатр.

В планах у проекта значатся новые конкурсы, в которых слушатели смогут проявить себя в скором времени – ну, а пока Эмиль Насиров и Кямран Гасанов готовятся к Новому, 2020 году; серия предстоящих предновогодних эфиров пройдет под лозунгом «Təzə ilə «Təptəzə»ilə», а призовой фонд конкурсов в период с 23 по 31 декабря увеличится втрое, так что советуем радиослушателям настроиться на волну Media FM.

«Мы уже начали активно готовиться ко встрече 2020 года в рамках нашего утреннего шоу и приготовили немало интересных и волшебных сюрпризов, о которых слушатели будут узнавать поэтапно, естественно, основной акцент мы делаем на предпраздничную неделю. Так что настраивайтесь на 105.5 FM каждый будний день с 08:00 до 10:00. Позитив и хорошее настроение, а также вкусный завтрак для вашего ума мы гарантируем на 100%», - подчеркивают Эмиль Насиров и Кямран Гасанов.

В.Ф, Г.Р.

Фото: Надир Ибрагимли