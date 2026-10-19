В результате ракетных ударов по Киеву поврежден офис Украинско-Азербайджанской бизнес-ассоциации

Офис Украинско-Азербайджанской бизнес-ассоциации «Tərəzi» поврежден в результате ракетных ударов, нанесенных российской армией по Киеву в ночь с 18 на 19 октября.

В офисе разрушены оконные конструкции и внутренние помещения, а также повреждено оборудование.

Президент ассоциации Джалал Гусейнов сообщил, что среди сотрудников организации пострадавших нет. Размер нанесенного офису ущерба уточняется.

Отметим, что ассоциация «Tərəzi» осуществляет деятельность в сфере развития торгово-экономических, инвестиционных и деловых связей между Украиной и Азербайджаном.

Источник: Азертадж