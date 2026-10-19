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Еврокомиссия отказалась от предложения США возобновить закупки газа из России

Редакция 1news17:20 - Сегодня
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Еврокомиссия отказалась от предложения США возобновить закупки газа из России

Еврокомиссия отказалась от предложения США возобновить закупки газа из России в рамках обсуждения перемирия в Украине и подтвердила свое намерение не отменять никаких санкций против РФ по меньшей мере до полного завершения конфликта. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

Отвечая на вопросы журналистов о предложении США возобновить закупки газа в России в рамках процесса мирного урегулирования, Пинью заявила: «Наша позиция остается неизменной. Председатель [Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен ранее прямо заявила, что не отменит ни единой рестрикции против России до полного прекращения войны».

Пинью напомнила, что саммит ЕС 15–16 октября «выразил разочарование» решением США смягчить ограничения против России и начать закупать российский дизель. Пинью повторила, что Еврокомиссия продолжает верить, что нужны «скоординированные санкции» против России со стороны ЕС и США, которые «могут заставить Россию» согласиться на прекращение боевых действий на условиях Киева.

Ранее Еврокомиссия неоднократно разъясняла, что полный и бессрочный запрет странам ЕС закупать российский газ, который вступит в силу в Европе с 2027 года, «не является частью санкционной политики» и он останется в силе даже в маловероятном случае отмены европейских рестрикций против РФ.

Таким образом, ЕК фактически подтвердила информацию газеты The New York Times со ссылкой на источники, что Брюссель отказался от предложения администрации президента США Дональда Трампа возобновить закупки российского природного газа европейскими странами в качестве одного из элементов плана урегулирования российско-украинского конфликта. По данным издания, спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали эту инициативу с украинскими и европейскими официальными лицами, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев в сентябре. Представители США предложили Украине рассмотреть возможность возобновления работы трубопроводов, по которым ранее российский газ поступал в Европу. В Вашингтоне рассчитывают, что такой шаг может стать одним из стимулов для Москвы согласиться на прекращение конфликта. Как отмечает газета, европейские участники переговоров негативно восприняли предложение.

Источник: ТАСС

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