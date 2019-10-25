Председательство в Движении неприсоединения перешло к Азербайджану

На XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения председательство перешло от Венесуэлы к Азербайджану.

Как сообщает 1news.az, Президент Азербайджана Ильхам Алиев избран председателем саммита.

Напомним, что сегодня в столице Азербайджана стартовал XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

В саммите принимают участие главы государств и правительств многих стран мира, а также руководители международных организаций. Для освещения мероприятия аккредитацию прошли 246 журналистов.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре. Это решение было принято единогласно странами-членами организации на саммите Движения неприсоединения, прошедшем 13-18 сентября 2016 года на острове Маргарита в Венесуэле. Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения сравнительно недавно – в 2011 году.

Эльшан Рустамов, Э.Т.