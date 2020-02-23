Кандидат Гюнель Сафарова: «Представитель ЦИК посоветовал мне варить бозбаш»

Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу кандидата на внеочередных парламентских выборах от 9-го Бинагадинского второго избирательного округа Гюнель Сафаровой против Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Как сообщила 1news.az сама Гюнель Сафарова, ею в суд были представлены материалы, свидетельствующие о нарушениях в этом избирательном округе.
«Тем не менее, после изучения представленных материалов суд отверг мою жалобу», - рассказала Сафарова.
Гюнель Сафарова также отметила, что на заседании суда адресовала представителю ЦИК Рамизу Ибрагимову вопрос: «Вы довольны решением суда?».
На что последний, по ее словам, ответил весьма резкой репликой: «Для чего ты стала кандидатом? Ты женщина, так иди готовь бозбаш». (Niyə namizəd olmusan? Qadınsan, get bozbaşını bişir).
Напомним, что 9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные выборы в Милли Меджлис (парламент).
Для участия в выборах регистрацию прошли 1314 кандидатов; 246 кандидатур выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами.
В течение дня в 125 избирательных округах страны действовало 5573 постоянных избирательных участка.
За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 – были представители политических партий. Международные наблюдатели представляли 58 стран и 59 организаций.
1news.az