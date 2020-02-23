Кандидат Гюнель Сафарова: «Представитель ЦИК посоветовал мне варить бозбаш»

Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу кандидата на внеочередных парламентских выборах от 9-го Бинагадинского второго избирательного округа Гюнель Сафаровой против Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщила 1news.az сама Гюнель Сафарова, ею в суд были представлены материалы, свидетельствующие о нарушениях в этом избирательном округе.

«Тем не менее, после изучения представленных материалов суд отверг мою жалобу», - рассказала Сафарова.

Гюнель Сафарова также отметила, что на заседании суда адресовала представителю ЦИК Рамизу Ибрагимову вопрос: «Вы довольны решением суда?».

На что последний, по ее словам, ответил весьма резкой репликой: «Для чего ты стала кандидатом? Ты женщина, так иди готовь бозбаш». (Niyə namizəd olmusan? Qadınsan, get bozbaşını bişir).

«Я не стала молчать в ответ и сказала, что лучше готовить бозбаш, чем закрывать глаза на нарушения в ходе выборов», - отметила Г.Сафарова.

Кроме того, она посоветовала Р. Ибрагимову быть более тактичным к женскому полу и получше ознакомиться с примерами женщин, добившимися успеха в Азербайджане.

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные выборы в Милли Меджлис (парламент).

Для участия в выборах регистрацию прошли 1314 кандидатов; 246 кандидатур выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами.

В течение дня в 125 избирательных округах страны действовало 5573 постоянных избирательных участка.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 – были представители политических партий. Международные наблюдатели представляли 58 стран и 59 организаций.

1news.az