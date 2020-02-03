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Премьер-лига вернулась после зимней спячки, а болельщики проигнорировали тур - ВИДЕО

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Премьер-лига вернулась после зимней спячки, а болельщики проигнорировали тур - ВИДЕО

Премьер-лига Азербайджана по футболу вернулась после зимней паузы.

Как сообщает 1news.az, в минувшие выходные прошли матчи 15-го тура.

Учитывая, что это первые матчи клубов после зимних сборов, было интересно посмотреть, в каком состоянии они подошли к старту второй половины чемпионата. 

По личным наблюдениям скажу, что в отчетном туре впечатлил «Сумгайыт», подаривший одно очко «Нефтчи», который больше тайма играл в меньшинстве, лишь по своей собственной вине. Айхан Аббасов создал очень симпатичную команду в Сумгайыте, которая не просто способна дать бой оппонентам, но и обыгрывать их. И дело даже не в том, что «Нефтчи» под конец первого тайма остался в меньшинстве. «Сумгайыт» и до этого действовал интереснее. Рагим Садыхов открыл счет под занавес первого тайма, а во втором сумгайытцы начали транжирить моменты. За что и поплатились. Не забиваешь ты – забивают тебе. Да, Дабо забил из офсайда. Но только Амир Агаев мог оформлять в этом матче хет-трик. Винить в потере очков «Сумгайыт» может сам себя.

Что касается «Нефтчи», то сложно оценивать игру команды, учитывая, что играть около 50 минут им пришлось в меньшинстве.    

Тяжелую победу в отчетном туре одержал чемпион «Карабах», минимально обыгравший аутсайдера «Сабаил» (1:0). Единственный гол на свой счет записал Махир Эмрели. Агдамцы оторвались уже на 8 очков от «Нефтчи», который считается главным соперником в борьбе за чемпионство. Хотя, объективно говоря, интриги изначально было мало. Для «Карабаха» куда более важной задачей является налаживание своей игры без Ричарда Алмейды и Дани Кинтаны, которые покинули агдамцев зимой. В центр поля чемпион так никого и не купил. А значит, необходимо перестраивать игру. Вряд ли кто-то из действующего состава может заменить Алмейду.

«Кешля» продолжает демонстрировать стабильную игру и после зимней паузы. Подопечные Тарлана Ахмедова, которого называют единственным местным кандидатом на пост главного тренера сборной Азербайджана, в гостях обыграли «Габалу» (2:1). Эта победа позволила сравняться по очкам с «Нефтчи» и упрочить свои позиции в зоне еврокубков.

С победы вторую половину чемпионата начала «Зиря», обыгравшая «Сабах» (2:0). Благодаря победе, «Зиря» поднялась на четвертую строчку и включилась в борьбу за Лигу Европы.

Вместе с тем, удручает статистика посещаемости матчей 15-го тура. Собственно, посещаемость сама по себе показывает, что по премьер-лиге никто особо не скучал. На матчах тура было всего лишь 2450 человек.

Матчи 16-го тура пройдут 7-8 февраля. В центральном матче тура «Карабах» примет «Нефтчи».

Теймур Максутов

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