1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан наладил очень эффективные, деловые двусторонние отношения со многими странами

11 Января, 2020 в 22:28 ~ 2 минуты на чтение 384
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан наладил очень эффективные, деловые двусторонние отношения со многими странами

Укрепляются наши международные позиции.

Сегодня Азербайджан наладил очень эффективные, деловые двусторонние отношения со многими странами. Во многих случаях Азербайджан является инициатором многостороннего формата сотрудничества. Наши связи с соседними государствами вступили в новый этап. Для любой страны отношения с соседями имеют особое значение. Очень рад, что нам удалось наладить с соседними странами плодотворные, деловые отношения, основанные на взаимном уважении.

Эти мысли главы государства, опубликованные в только что вышедшей 93-й книге многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», прозвучали в его поздравлении азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы в 2019 году.

Материалы, опубликованные в очередной книге многотомника, ответственным за выход которого является академик Рамиз Мехтиев, охватывают февраль-март 2019 года.

В 93-ю книгу многотомника вошли информации о встречах и переговорах с прибывшей с официальным визитом в нашу страну Президентом Грузии Саломе Зурабишвили, тексты заявлений для печати глав государств. В издании собраны материалы о приемах Президента Азербайджана высокопоставленных представителей Великобритании, Турции, Италии, Саудовской Аравии, России, Ирана и других государств, а также Еврокомиссии, ОБСЕ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития. Во всех встречах и переговорах глава государства акцентирует внимание на агрессорской политике Армении, призывает мировую общественность оказать поддержку в решении нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права.

В книге читатель может ознакомиться с информацией о встрече Президента Ильхама Алиева с группой деятелей культуры и искусства, а также текстами его речей на пятом заседании министров в рамках Консультативного совета «Южного газового коридора», на VII Бакинском глобальном форуме.

В новом издании собраны также материалы о поездках главы государства в Агсуинский и Шамахинский районы, связанных с устранением последствий произошедшего в этих районах землетрясения, информации о его поездках в Бейляган, Сумгайыт, участии в открытии различных инфраструктурных объектов, встречах с представителями общественности.

В книгу включены указатели «Примечания», «Персоналии», «Географические названия».

При подготовке 93-й книги, выпущенной «Азернешр», использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

АЗЕРТАДЖ

384

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены