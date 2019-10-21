Президент Кубы посетит с визитом Азербайджан

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на этой неделе посетит Баку.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел этой страны, передает 1news.az.

В кубинском МИД отметили, что Диас-Канель примет участие в заседании Движения неприсоединения, которое пройдет 25-26 октября в Баку.

Куба - единственная страна в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, которая приняла участие в первом саммите Движения неприсоединения, состоявшемся в Белграде в 1961 году.

Авторитетная организация была создана в сентябре 1961 года. Куба была в числе ее основателей.

Президент Кубы прибудет в Баку в рамках турне в Ирландию, Беларусь и Россию.

Куба председательствовала в организации с 1979-го по 1983 год и с 2006-го по 2009 год.

Азербайджан председательствует в организации в 2019-2022 годах. Это решение было единогласно принято странами-членами организации на саммите Движения неприсоединения, прошедшем 13-18 сентября 2016 года на острове Маргарита в Венесуэле.

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