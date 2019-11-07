Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял руководимую АЗЕРТАДЖ делегацию OANA - ФОТО

7 ноября Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял руководителей агентств, принимающих участие в XVII Генеральной ассамблее Организации новостных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA)

XVII Генеральная ассамблея OANA начала работу в Сеуле и продолжится два дня. В ассамблее принимают участие руководители и представители 32 новостных агентств. АЗЕРТАДЖ председательствует в этой организации с 2016 года.

На встрече с делегацией во главе с президентом OANA, председателем правления АЗЕРТАДЖ Асланом Аслановым Президент Мун Чжэ Ин сказал, что новостные агентства играют важную роль в обеспечении мира и стабильности. Особо подчеркнув значение новостных агентств в нынешний период, когда стремительно распространяются фейковые новости, Президент довел до внимания, что доверие играет важную роль для медиа.

Выступивший затем президент OANA Аслан Асланов проинформировал о проведенной конференции на тему «Новые вызовы для журналистики: Технологические новшества и надежность новостей» и Генеральной ассамблее. «Технологические новшества создают для агентств и трудности, и новые возможности. Проведение этих обсуждений в Республике Корея – одной из лидирующих стран в области ИКТ, представляет важное значение для нас. На заседаниях мы проводим обмен мнениями по вопросам общественного доверия к СМИ, а также о вреде и угрозе фейковых новостей. Эти негативные факты являются угрозой основным принципам журналистики», - сказал Аслан Асланов.

Отвечая на вопросы президента агентства Йонхап Республики Корея Чо Санг Бо, вице-президента агентства Синьхуа Китая Сиянг Лиу, генерального директора агентства ТАСС России Сергея Михайлова, генерального директора агентства VNA Вьетнама Лои Нгуен Дука и руководителей других агентств, Президент мун Чжэ Ин рассказал о работе, проводимой по обеспечению мира, усилению экономического развития на Корейском полуострове. «Перед нами стоят много препятствий, которые нужно преодолеть. Но я верю, что при вашей поддержке будут предприняты новые исторические шаги по обеспечению мира. Желаю каждому члену OANA успехов и выражаю президенту структуры, председателю правления АЗЕРТАДЖ Аслану Асланову признательность за вклад, внесенный в развитие и усовершенствование организации», - добавил Президент Мун Чжэ Ин.

АЗЕРТАДЖ