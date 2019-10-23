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Президент выделил 10 миллионов ИВ Баку на ремонт крыш жилых домов - ФОТО

Сегодня в 11:05 ~ 1 минута на чтение 199
Президент выделил 10 миллионов ИВ Баку на ремонт крыш жилых домов - ФОТО

По Распоряжению Президента Ильхама Алиева из Резервного фонда главы государства на ремонт крыш 380 жилых домов Исполнительной власти Баку выделено 10 миллионов манатов.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Исполнительной власти Баку Исрафил Керимов, на первом этапе был составлен список 380 домов, определены  объемы работ и подрядчики.

«В Низаминском и Сураханском районах столицы работа уже начата и ведется в ускоренном темпе. Старые крыши демонтированы, вышедшие из строя элементы заменены, создается система водостоков, монтируются новые крыши, козырьки, очищаются и ремонтируются дымовые трубы.

Соответствующие структуры ИВ Баку строго контролируют ход работ и в целом деятельность подрядчиков. Ежедневно проверяется качество используемых материалов, правильность технологической работы, устраняются обнаруженные недостатки.

Приемка отремонтированной крыши осуществляется комиссией, в которую входят и жильцы здания. Подрядчикам указывается, что деньги за ремонт крыши будут полностью выплачены только после ее приемки комиссией, а в случае обнаружения дефектов повторный ремонт будет осуществлен за их счет», - подчеркнул И.Керимов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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