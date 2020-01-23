Procter and Gamble Europe создаст в Баку региональный центр - ФОТО

В Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом компании Procter and Gamble Europe Лоиком Тасселем.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, Лоик Тассель выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за встречу. Он высоко оценил проводимые в Азербайджане в последние годы реформы, в частности, улучшение бухгалтерского учета и повышение прозрачности в бизнес-сфере, положительный вклад реформ в налоговой и таможенной областях в общую конкурентную среду.

Было отмечено, что это очень важно для развития деятельности компании Procter and Gamble Europe в нашей стране. Подчеркнув, что нынешняя бизнес-среда Азербайджана создает очень благоприятные возможности для расширения деятельности всех иностранных инвесторов, Лоик Тассель рассказал о бизнес- и социальной деятельности руководимой им компании в нашей стране.

Президент Ильхам Алиев сказал, что и в будущем будут приняты меры по дальнейшему улучшению в Азербайджане бизнес-среды для иностранных инвесторов.

В ходе беседы было отмечено, что компания Procter and Gamble Europe намерена расширить деятельность в Средней Азии и на Ближнем Востоке и как региональный центр выбрала именно город Баку. Было подчеркнуто, что проводимые Президентом Ильхамом Алиевым реформы и созданная в Азербайджане бизнес-среда создадут благоприятные возможности для расширения компании к Востоку посредством офиса в нашей стране.

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