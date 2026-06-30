Утвержден меморандум с Эсватини о сотрудничестве в области создания передового механизма оказания госуслуг

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Госагентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и Министерством информации, коммуникаций и технологий Королевства Эсватини о сотрудничестве в области создания передового механизма оказания государственных услуг»

Текст указа опубликован на официальном сайте Президента АР.

Меморандум был подписан 19 мая 2026 года в Баку.