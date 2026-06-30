Ильхам Алиев выразил соболезнования и.о. президента Венесуэлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо соболезнования исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

Текст послания опубликован на официальном сайте президента АР.

«Известие о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, произошедшего в Венесуэле, глубоко потрясло нас.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Венесуэлы, желаю исцеления и выздоровления раненым и пострадавшим», — говорится в послании Ильхама Алиева.