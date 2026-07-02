 Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Xроника

Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции - ФОТО

First News Media10:30 - Сегодня
Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции - ФОТО

Президент Ильхам Алиев 2 июля принял министра юстиции Турции Акына Гюрлека.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Выразив благодарность за прием и оказанное гостеприимство, Акын Гюрлек передал главе нашего государства приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия и попросил передать его приветствия главе Турецкого государства.

Гость подчеркнул, что наши связи, основанные на общей истории, культуре и братстве, еще более развиваются благодаря искренним отношениям, существующим между президентами Азербайджана и Турции.

Министр юстиции Турции отметил, что под сильным лидерством главы нашего государства страна успешно развивается, и в этой связи коснулся экономического прогресса Азербайджана, дальнейшего роста его международного авторитета и исторической победы в Карабахе.

Акын Гюрлек также подчеркнул важную роль Азербайджана в реализации таких стратегических проектов в регионе, как энергетика, транспортно-логистические связи, включая Зангезурский коридор, и заявил, что Турция и впредь будет находиться рядом с нашей страной.

В ходе беседы было с удовлетворением подчеркнуто, что братские и союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией, охватывающие все сферы, успешно развиваются. Было отмечено налаживание эффективного партнерства между министерствами юстиции двух стран, а также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества.

Поделиться:
328

Актуально

Мнение

Азербайджан как точка опоры Европы: почему визит Урсулы фон дер Ляйен - это ...

Политика

Пашинян: ЛЭП с Азербайджаном и Турцией будет способствовать энергобезопасности ...

Мнение

Азербайджан создает инновационную экосистему нового поколения

Xроника

Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции - ФОТО

Xроника

Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции - ФОТО

Президент Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии в расширенном составе

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии в формате «один на один» - ФОТО

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны 

Ильхам Алиев присвоил военнослужащим Минобороны высшее воинское звание «генерал-майор» 

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация по случаю 26 Июня - Дня вооруженных сил - ФОТО

Последние новости

Ален Симонян отказался от депутатского мандата

Сегодня, 12:43

ЕК пообещала Еревану €38 млн и открытие рынка ЕС для 80% армянских товаров

Сегодня, 12:30

Пашинян: ЛЭП с Азербайджаном и Турцией будет способствовать энергобезопасности Армении 

Сегодня, 12:18

МЧС предупредило водителей о последствиях неправильной парковки - ВИДЕО

Сегодня, 12:08

В Евлахе с участием Лейлы Алиевой в пользование жителей передан благоустроенный квартал - ФОТО

Сегодня, 12:03

Раскрыта личность пострадавшей при мощном взрыве в Монако - ФОТО

Сегодня, 11:50

В AmCham Azerbaijan избраны первый вице-президент и вице-президент на 2026–2028 годы

Сегодня, 11:45

Вынесен приговор тиктокеру Arzum 9999 - ВИДЕО

Сегодня, 11:43

Украина сообщила об ударе по крупному заводу «Лукойла», снабжающему Москву топливом

Сегодня, 11:37

Лейла Алиева встретилась в Евлахе с участником проекта «Молодой пчеловод» - ФОТО

Сегодня, 11:28

В Азербайджане запущена новая цифровая платформа по вопросам без вести пропавших

Сегодня, 11:18

Азербайджан как точка опоры Европы: почему визит Урсулы фон дер Ляйен - это поворотный момент в отношениях Баку и ЕС

Сегодня, 11:13

В гянджинской больнице из-за высокой температуры скончался ребенок

Сегодня, 11:10

Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Евлахе - ФОТО

Сегодня, 11:00

Лейла Алиева приняла участие в открытии здания школы в Евлахе - ФОТО

Сегодня, 10:55

В Азербайджанском национальном музее ковра организован показ мод «Узоры времени» - ФОТО

Сегодня, 10:52

Строительство дороги Аскеран-Ходжалы-Ханкенди завершено на 86% - ВИДЕО

Сегодня, 10:50

Euractiv: Еврокомиссия готовит ограничения на использование соцсетей детьми

Сегодня, 10:42

Азербайджан создает инновационную экосистему нового поколения

Сегодня, 10:33

Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции - ФОТО

Сегодня, 10:30
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02