Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции - ФОТО

Президент Ильхам Алиев 2 июля принял министра юстиции Турции Акына Гюрлека.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Выразив благодарность за прием и оказанное гостеприимство, Акын Гюрлек передал главе нашего государства приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия и попросил передать его приветствия главе Турецкого государства.

Гость подчеркнул, что наши связи, основанные на общей истории, культуре и братстве, еще более развиваются благодаря искренним отношениям, существующим между президентами Азербайджана и Турции.

Министр юстиции Турции отметил, что под сильным лидерством главы нашего государства страна успешно развивается, и в этой связи коснулся экономического прогресса Азербайджана, дальнейшего роста его международного авторитета и исторической победы в Карабахе.

Акын Гюрлек также подчеркнул важную роль Азербайджана в реализации таких стратегических проектов в регионе, как энергетика, транспортно-логистические связи, включая Зангезурский коридор, и заявил, что Турция и впредь будет находиться рядом с нашей страной.

В ходе беседы было с удовлетворением подчеркнуто, что братские и союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией, охватывающие все сферы, успешно развиваются. Было отмечено налаживание эффективного партнерства между министерствами юстиции двух стран, а также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества.