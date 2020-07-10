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Проект «Цифровые навыки» охватит 3 новых города 

Сегодня в 15:13 ~ 3 минуты на чтение 211
Проект «Цифровые навыки» охватит 3 новых города 
10 июля в формате Live-конференции состоялось подведение итогов года в рамках проекта «Цифровые навыки», а также награждение лучших учителей и директоров проекта. 
 
В мероприятии приняли участие замминистра образования Махаббат Велиева, руководитель проекта «Цифровые навыки» Нилюфер Рагимова, руководитель проекта со стороны компании «Алгоритмика» Анна Бурда, представители Министерства образования, учителя, директора школ и т.д. 
 
Выступая на мероприятии, заместитель министра отметила важность проекта «Цифровые навыки» с точки зрения внедрения современных информационных технологий в учебный процесс. 
 
По ее словам, расширение внедрения информационных технологий в образовательный процесс отражено в «Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике». 
 
Говоря о целях проекта, М.Велиева отметила, что преподавание предмета «Информатика» в новом формате позволяет развить у учащихся алгоритмическое мышление, логику, навыки разработки проектов и основ программирования, одним словом, навыки, которые понадобятся ученикам в их будущих профессиях. 
 
Также замминистра рассказала о том, как министерство обеспечило непрерывное образование во время пандемии коронавируса, начав трансляцию телеуроков и создав «Виртуальную школу». На сегодняшний день более миллиона учеников и 100.000 учителей уже зарегистрированы и активно используют данную платформу. 
 
Далее, выступая на мероприятии, руководитель проекта «Цифровые навыки» Нилюфер Рагимова предоставила общую информацию о проекте и рассказала о планах на следующий учебный год.  
 
По ее словам, учитывая успешные результаты, с начала нового учебного года проект будет расширен до 9 городов и охватит учащихся 3-8-х классов. Таким образом, к Баку, Гяндже, Билясувару, Сумгайыту, Мингячевиру и Шамахе прибавятся Лянкяран, Ширван и Шеки. 
 
Также Н.Рагимова отметила, что во втором полугодии в связи с пандемией коронавируса Минобразование совместно с международной компанией «Алгоритмика» запустило теле- и видеоуроки в рамках проекта «Цифровые навыки». На сегодняшний день в рамках проекта проведено в общей сложности 72 телеурока и 197 видеоуроков. Проект также был внедрен в «Виртуальную школу», а с недавнего времени в рамках проекта проводятся еженедельные интерактивные вебинары для учителей и учеников.  
 
В свою очередь, выступая на мероприятии, руководитель проекта «Цифровые навыки» со стороны компании «Алгоритмика» Анна Бурда особо отметила роль учителей и директоров школ, без которых было бы невозможно успешное осуществление проекта, и выразила уверенность, что следующий учебный год будет не менее успешным чем нынешний. 
 
Далее состоялось награждение трех победителей творческого конкурса «Новруз», проведенного в рамках проекта «Цифровые навыки», в котором приняло участие свыше 100 учеников из Баку, Шамахи, Гянджи и Сумгайыта.  
 
Также состоялось награждение дипломами 40 лучших учителей и 22 лучших школ проекта по итогам года. 
 
Отметим, что в Live-конференции приняли участие более 600 человек. 
 
Эмилия Аббасова

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