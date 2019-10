Рахман Гаджиев. О молодежи во власти, или Почему бессмысленно спорить с демографией

Сейчас самая обсуждаемая в стране тема – пенсионный возраст чиновников.

Это неудивительно, тему актуализировал сам Президент, намекнувший, что не помешало бы начать активнее уступать место молодому поколению.

Почему этот вопрос так актуален для Азербайджана? Свои мысли коротко я изложил еще 11 сентября в статусе (текст ниже) в Фейсбук.

Впрочем, ответ на поверхности - страна молодеет. А значит, нам нужно разбавлять опыт старшего поколения [в институтах власти] креативной молодежью, которой предстоит продолжать начатое дело.

Молодежь во власти: от США до Азербайджана



Буквально пару дней назад наткнулся на весьма интересную статью в американском издании Politico, которая была посвящена теме старения политических элит в США.



Автор статьи Тимоти Ноа, приводя довольно интересные статданные, отмечает, что в структуре политических элит недостаточно молодых людей.



И это при том, что количество людей молодого возраста и их влияние в структуре американского общества весьма существенны.



Так, средний возраст членов нынешнего Палаты представителей и Сената США составляет… соответственно 58 и 63 года.



Или вот еще один интересный факт - средний возраст президента, спикера, лидеров демократической и республиканской фракций, а также трех демократов, лидирующих в опросах выборов президента 2020 года составляет 77 лет.



В структуре федеральных госслужащих доля лиц в возрасте выше 55 лет за 10 лет увеличилась с 10% до 30%.



Ноа при этом подчеркивает, что «госслужба» стареет куда стремительнее, чем частный сектор, где люди старшего поколения активнее уступают место молодым.



И подобной статистики в материале предостаточно.



Но почему вообще стоит думать о том, каков средний возраст политической элиты США?



Автор приводит некоторые аргументы, поясняющие актуальность данной проблемы.



В первую очередь, и это, конечно же, не секрет, дело в т.н. работоспособности и особенностях восприятия действительности. Кроме того, молодые люди лучше адаптируются к меняющимся реалиям и более открыты к нестандартным решениям.



Однако, безусловно, и у возраста есть и плюсы – к примеру, опыт, который накапливается с годами. Он чрезвычайно важен в эпоху цифровых технологий и социальных сетей, где в огромном потоке информации порой не так просто отделить зерна от плевел.



Но тут автор указывает на парадокс – в США на выборах по-настоящему опытные политики проигрывают своим соперникам, у которых опыта куда меньше (в итоге выигрывает тот, у кого лучше пиар).



В качестве примера автор указывает на график, приведенный в журнале «The Atlantic» в 2015 году, согласно которому с 1960 по 2012 год в президентских выборах опытные политики уступали своим менее опытным конкурентам.



Джеральд Форд проиграл Джимми Картеру, Джордж Буш старший одолел куда более опытного Майкла Дуккакиса, но четырьмя годами позднее проиграл выборы менее опытному Биллу Клинтону.



Многоопытный Джон Маккейн проиграл выборы новичку в большой политике Бараку Обаме… Ну и как апофеоз – Дональд Трамп, у которого не было вообще никакого политического опыта, переиграл опытную Хилари Клинтон.



И все же, почему Америкой сегодня управляют люди в возрасте?



Возможно потому, что американский электорат стареет, ведь стареет многочисленное поколение «беби-бумеров». К 2030 году каждый живущий в США «бумер» будет в возрасте старше 65 лет. А к 2035 году людей в возрасте 65+ в Штатах впервые в истории будет больше, чем молодых.



Подобная демография оказывает серьезное влияние и на политику – согласно исследованию Pew Research Center на выборах 2020 года 23% электората будет состоять из людей в возрасте. Так много их не было по меньшей мере с 1970 года.



При этом, надо понимать, что старшее поколение в США голосует еще и гораздо активнее, чем молодые сограждане. Вот какие данные приводит автор статьи по выборам 2016 года в США:



Старше 65 лет – 71% проголосовавших

45 – 64 года – 67%

30 – 44 года – 59%

18 - 29 лет – 46%.



В региональных (а не федеральных) выборах проценты участия взрослого поколения еще выше.



В статье приводятся и другие аргументы, указывающие на причины старения элит, но все это лишь для того, чтобы донести главный месседж - Америке нужно больше свежей крови в структурах власти.



К сожалению, Ноа не приводит детальной аргументации почему так необходимо участие молодого поколения.



Но мне кажется, что ответ очевиден.



Сегодня роль молодежи в экономике США (как, впрочем, и во многих других странах) велика как, пожалуй, никогда прежде.



Такое количество молодых миллиардеров, благодаря взрывному росту старт-апов Силиконовой долины, казалось, просто невозможным еще какие-то 10-15 лет назад.



В геометрической прогрессии растет и количество молодых профессионалов, занимающих ключевые должности в важнейших сферах экономики – от технологических компаний до сферы финансов.



Роль молодежи в создании общественного мнения также сложно переоценить – развитие технологий, мессенджеры, соцсети и прочие современные инструменты коммуникации дают подкованной молодежи солидное преимущество. Они теперь не просто влияют на общественное мнение. Они в определенной степени формируют его.



Как результат – влиятельная прослойка молодого поколения нуждается в соразмерном представительстве в институтах власти. Да и сама власть нуждается в молодежи, чтобы иметь с ней эффективную связь…



А что, если электорат не стареет, как это происходит в США, а наоборот молодеет?



Представленность молодежи в органах власти в таком случае приобретает еще большую актуальность.



К примеру, в Азербайджане проблем демографического характера нет. Население страны растет - не так давно мы отметили рождение 10-ти миллионного гражданина. При этом молодеет и электорат страны.



Вот, как выглядит структура населения нашей страны согласно данным CIA Factbook (2018):



- 0-14: 22.95%

- 15-24: 14.84%

- 25-54: 45.39%

- 55-64: 10.17%

- 65 и больше: 6.64%



Думаю, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что на протяжении долгих лет средний возраст руководящего звена политической власти в нашей стране составлял от 55 лет и выше (взгляните, например, на парламент или кабмин).



И у этого были и есть свои плюсы – опыт, сдержанность, принятие взвешенных решений, отсутствие крайностей и т.д.



И тем не менее, с демографией приходится считаться. И именно с этим, на мой взгляд, связано появление в последние годы все большего числа молодых людей в высших эшелонах власти.



С этим же я связываю появление таких программ, как «Yüksəliş», которым отводится роль эффективного социального лифта для талантливой молодежи.



Так необходимо ли нам дальнейшее увеличение числа молодых людей в институтах власти с точки зрения создания эффективной коммуникации между властью и обществом?



Ответ, по-моему, очевиден даже без глубоких исследований (которые при желании можно легко провести, имея в руках детальные данные, например отчет UNDP «POPULATION SITUATION ANALYSIS: Beyond the Demographic Transition in Azerbaijan»).



Рахман Гаджиев

Главный редактор 1news.az