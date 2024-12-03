В результате ошеломляющего расследования DropSiteNews и его европейских партнеров Организованный проект по борьбе с преступностью и коррупцией (OCCRP) был разоблачен как нечто большее, чем просто глобальная журналистская платформа.

Под маской борьбы с коррупцией скрывается шокирующая реальность: OCCRP — это опасный инструмент пропаганды США, направленный на продвижение геополитических интересов Вашингтона и подавление критики в его адрес.

Сеть, финансируемая американскими институтами

Расследование DropSite показало, что более 52% бюджета OCCRP с 2014-го по 2023 год поступило от американских государственных агентств, включая USAID и Бюро по борьбе с наркотиками (INL), входящее в состав Госдепартамента США.

С момента своего создания в 2008 году OCCRP получил от США как минимум $47 миллионов, еще $12 миллионов уже обещаны и будут перечислены в ближайшее время.

Такое финансирование не может быть нейтральным: оно дает Вашингтону значительное влияние на работу OCCRP, включая право вето на назначение ключевых сотрудников и выбор проектов, что ставит интересы США в центр деятельности OCCRP.

Хотя руководство OCCRP в лице Дрю Салливана настаивает на якобы существовании редакционного барьера, гарантирующего невмешательство в редакционную политику со стороны спонсоров, финансирование сопровождается определенными условиями, предписанными американскими регуляторами, которые, мягко говоря, являются весьма необычными для новостной организации.

По словам сотрудника USAID Шэннон Магуайр, OCCRP обязан согласовывать кандидатуры ключевых сотрудников, включая «руководителя проекта» (в настоящее время им является Дрю Салливан), с американскими государственными ведомствами.

Ветеран Госдепартамента Майкл Хеннинг подтвердил это, заявив, что такие должности, как «главный редактор» или «генеральный директор», проходят строгую проверку со стороны Вашингтона.

Лицемерие в борьбе за прозрачность

Сотрудничество OCCRP с Вашингтоном резко контрастирует с его заявленной миссией — привлекать власть к ответственности.

Так, основное внимание в расследованиях уделяется странам, которые противостоят интересам США. Только с 2015-го по 2019 год Госдепартамент выделил $2,2 миллиона на проект OCCRP «Сбалансирование российского медиапространства».

Дополнительные миллионы были направлены на такие инициативы, как «Трекер активов России» и расследования по Кипру, разоблачающие российских олигархов, но оставляющие без внимания коррупцию на Западе.

Расследование DropSite также подчеркивает выборочный подход к прозрачности. OCCRP тщательно исследует коррупцию в России и Венесуэле, но остается безмолвным относительно вопиющих нарушений в странах—союзниках США, а также по внутренним скандалам в самих Соединенных Штатах.

Для сравнения: публикации WikiLeaks, разоблачающие коррупцию и военные преступления США, вызвали жесткие репрессии - от экономических санкций до обвинений в шпионаже и заговорах с целью убийства. Реакция Вашингтона на WikiLeaks демонстрирует выборочную приверженность прозрачности, которая служит скорее пропаганде, чем принципам.

Цензура в основе работы OCCRP

Возможно, самым тревожным откровением стало активное подавление критической журналистики со стороны OCCRP. В одном из случаев Дрю Салливан, соучредитель OCCRP, оказал давление на немецкого вещателя NDR, чтобы тот приостановил расследование финансовых и операционных связей OCCRP с правительством США.

Салливан обвинил немецкого журналиста Джона Гетца в том, что он является «российским агентом», и проинструктировал журналистов OCCRP избегать сотрудничества с NDR, нарушив фундаментальные принципы журналистской этики. DropSite раскрыл электронные письма Салливана, в которых он сравнил NDR с российским пропагандистским каналом RT — без каких-либо доказательств. Юридические угрозы также усилили намерение OCCRP подавить инакомыслие.

Команда политических оперативников

Биографии ключевых сотрудников OCCRP тоже вызывают серьезные вопросы.

Камилла Эйсс, бывший советник Госдепартамента по борьбе с коррупцией, присоединилась к OCCRP в качестве «директора глобальных партнерств и политики», а в 2022 году вернулась в Вашингтон, чтобы курировать процедуры санкций. Эти ротации между OCCRP и американскими правительственными институтами подчеркивают роль организации как инструмента внешней политики США.

Соучредитель Пол Раду откровенно признал, что OCCRP намеренно стремится изменить политические системы в Восточной Европе.

«Мы, вероятно, способствовали смене правительств в пяти или шести странах», — хвастался он. Работа OCCRP напрямую связана с политическими потрясениями в Боснии, Кыргызстане, Монтенегро и других странах — и всегда в интересах геополитических целей США.

DropSite также подробно описал, как OCCRP отдает приоритет расследованиям, согласованным с интересами США.

Например, миллионы были направлены на проекты, такие как «Сбалансирование российского медиапространства», в то время как вопросы внутренней коррупции, такие как скандалы с лоббизмом в Вашингтоне, остаются без внимания.

Цифры, говорящие сами за себя

Расследование DropSite и его партнеров вскрыло ошеломляющие цифры:

$47 миллионов : общий объем финансирования со стороны США с момента создания OCCRP.

: общий объем финансирования со стороны США с момента создания OCCRP. $10,8 миллиона : выделено на программу GACC для превращения расследований OCCRP в юридические действия и санкции (из них $3 миллиона были переданы как субгрант организации Transparency International).

: выделено на программу GACC для превращения расследований OCCRP в юридические действия и санкции (из них $3 миллиона были переданы как субгрант организации Transparency International). $2,2 миллиона: направлено на «сбалансирование» российского медиапространства в период с 2015-го по 2019 год.

Финансовая цепочка раскрывает тревожную картину зависимости OCCRP от финансирования США для преследования целей, которые в подавляющем большинстве совпадают с интересами Вашингтона.

OCCRP: Пропагандистский инструмент, а не журналистика

Таким образом расследование DropSite News раскрыло весьма неприглядную истину: OCCRP — это не независимая журналистская организация, а инструмент американской пропаганды.

Избирательно борясь с коррупцией в «неудобных» странах, подавляя внутреннюю критику и тесно сотрудничая с политическим аппаратом Вашингтона, OCCRP подрывает свои собственные заявления о честности.

Это - не журналистика. Это - государственная пропаганда под видом расследовательской журналистики, направленная на дестабилизацию противников и защиту собственных покровителей.

Если целью журналистики и является истина, то OCCRP уже принес ее в жертву своим американским спонсорам.

С полным расследованием DropSiteNews можно ознакомиться по ссылке.

Политический отдел 1news.az