Возраст зрелости и новых горизонтов: Нам исполняется 18 лет

Сегодня информационный сайт 1news.az вступает в новый этап своего развития – нам исполняется 18 лет.

Как известно, 18 лет – это возраст совершеннолетия, время, когда подводят итоги пройденного пути и строят новые планы на будущее, это символ зрелости, самостоятельности и готовности к новым свершениям.

За эти годы 1news.az стал одним из ведущих информационных ресурсов Азербайджана, завоевав доверие читателей не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Наши новости и аналитические материалы читают обсуждают во всем регионе Южного Кавказа и за его границами.

Основанный в 2007 году, 1news.az предоставляет актуальную и достоверную информацию на двух языках – азербайджанском и русском, освещая важнейшие местные и мировые события. Мы предлагаем читателям не только новости, но и аналитические статьи, комментарии авторитетных экспертов, эксклюзивные интервью, а также яркие фоторепортажи и интересные видеосюжеты.

Есть на нашем сайте и постоянные рубрики:

«Письмо в редакцию», в рамках которой мы публикуем письма, полученные от читателей, которые столкнулись с определенными проблемами, и оказываем содействие в их решении;

«Призыв о помощи», в рамках которой мы рассказываем о тяжелобольных детях и взрослых, помогая им собрать средства на дорогостоящее лечение;

«Наши за рубежом», в рамках которой мы знакомим читателей с нашими соотечественниками, добившимися успеха в других странах в той или иной сфере;

«Формула успеха», в рамках которой представлены интервью с успешными людьми из Азербайджана;

«Адвокат на связи», в рамках которой специалист в этой области рассказывает о законах Азербайджанской Республики простым и доступным языком;

«Доктор на связи», в рамках которой мы беседуем с представителями различных медицинских сфер, отвечая на наиболее актуальные вопросы, которые беспокоят пациентов;

«Дипломат на связи», в рамках которой представлены интервью с послами о положении дел в нашей стране и в мире;

«Парки Баку», в рамках которой мы рассказываем об истории создания бакинских парков и помогаем определиться с будущей локацией для приятного проведения досуга;

«Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в названиях городских улиц, а также много других интересных рубрик.

И это лишь малая часть того, что вы найдете на 1news.az.

Благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами на протяжении этих 18 лет! Ваше доверие – наша главная ценность.

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