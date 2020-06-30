Резидент-координатор ООН: «Недавно я тоже потерял члена семьи из-за этого вируса» - ВИДЕО

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Резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исхагзаи выступил с видеообращением под названием «Сделайте это для Азербайджана» в связи с пандемией COVİD-19.

Как сообщили Trend в представительстве ООН в Азербайджане, в обращении говорится:

«Дорогие братья!

К сожалению, пандемия COVİD-19 все еще с нами. Число случаев заражения в мире превысило 9 миллионов, число умерших достигает полумиллиона. В Азербайджане также растет число инфицированных и, к сожалению, умирающих. Недавно я тоже потерял члена семьи из-за этого вируса. Поверьте мне, эта угроза реальная, и она рядом. Мы не должны ждать, когда COVİD-19 постучится в нашу дверь.

Прошу вас соблюдать эти простые меры, чтобы победить беду и скорее вернуться к нормальной жизни:

- Соблюдайте физическую дистанцию;

- Чаще мойте руки;

- Носите маски в требуемых местах, пользуйтесь ими правильно;

- Не выходите из дома без надобности;

- Соблюдайте установленные правительством правила.

Делайте это для себя, для семьи, для Азербайджана!

Благодарю!»

Источник: Trend