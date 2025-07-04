Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл c визитом в Азербайджан - ФОТО

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан 4 июля прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Ирана Масуда Пезешкиана встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и другие официальные лица.