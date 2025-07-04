ХАМАС передал посредникам положительный ответ на предложение о перемирии

Палестинское движение ХАМАС передало посредникам положительный ответ на предложение о прекращении огня с Израилем.

Об этом сообщил израильский новостной портал Ynet.

По его информации, о решении движения будет объявлено в ближайшие часы.

Ранее радикалы сообщили в своем Telegram-канале, что движение изучает предложения, поступившие ему от посредников на непрямых переговорах с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. ХАМАС не сообщил, что именно содержат в себе обсуждаемые инициативы. При этом боевики настаивают, что потенциальное соглашение должно будет включать в себя «гарантии прекращения огня в Газе, вывод оттуда израильских войск и ввоз в анклав гуманитарной помощи».

В среду близкое к радикалам агентство Maan проинформировало, что новое предложение по Газе предусматривает перемирие на 60 дней, освобождение 10 заложников, передачу израильской стороне тел 18 погибших заложников и отвод отрядов израильской армии за линию «Мораг» (расположена между городами Рафах и Хан-Юнис) на юге блокированного анклава.

Источник: ТАСС