В Германии автобус съехал в кювет и перевернулся, есть пострадавшие

Автобус компании Flixbus, специализирующейся на международных перевозках, съехал с дороги и перевернулся на севере Германии, пострадали не менее 20 человек.

Об этом говорится в сообщении полиции земли Мекленбург - Передняя Померания, где произошло ДТП.

Автобус с 53 пассажирами и двумя водителями следовал по маршруту Копенгаген - Вена. Инцидент произошел около 02:40 по местному времени (03:40 мск) на автобане 19 недалеко от города Рёбель-Мюриц. По какой причине автобус съехал в кювет, пока неизвестно.

Источник: ТАСС