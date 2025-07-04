Лавров надеется, что отношения между РФ и США «закрепятся на созидательном векторе»

Глава МИД РФ Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму госсекретарю США Марко Рубио по случаю Дня независимости, выразив надежду, что отношения между странами обретут стабильность и предсказуемость.

«Рассчитываю, что совместными усилиями отношения между нашими странами закрепятся на созидательном векторе, обретут позитивную стабильность и предсказуемость на основе взаимного уважения и учета национальных интересов друг друга, предопределенных историей, географией и «реалиями на земле», - отмечается в телеграмме, текст которой приводится в Telegram-канале МИД РФ.

Источник: ТАСС