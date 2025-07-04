Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что на территории Белого дома состоится поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Во время выступления в штате Айова, посвященного предстоящей в 2026 году 250-й годовщине принятия Декларации независимости США, Трамп заявил, что приуроченные к этой дате торжественные мероприятия пройдут по всей территории страны. "Я даже думаю, что мы проведем поединок UFC. Здесь кто-то следит за UFC"? - обратился американский лидер к публике, упомянув в выступлении президента UFC Дану Уайта.

"Мы проведем бой UFC, только представьте себе, на территории Белого дома. Там у нас очень много места", - отметил Трамп. По его словам, речь идет о "полноценном поединке" за звание чемпиона, на котором ожидается присутствие 20-25 тыс. зрителей.

Трамп не пояснил, когда именно может пройти поединок и кто примет в нем участие. Журналисты пресс-пула Белого дома приводят слова пресс-секретаря американской администрации Кэролайн Ливитт, которая пояснила, что Трамп настроен "совершенно серьезно".

Источник: ТАСС