Азербайджан добился экстрадиции разыскиваемого по линии Интерпола преступника из Боснии и Герцеговины.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство юстиции, из Боснии и Герцеговины в Азербайджан экстрадирован гражданин Азербайджана, который был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Отмечено, что Эльчин Байрам оглу Тахмазов, гражданин Азербайджана, обвиняемый в разбое по предварительному сговору с группой лиц (статья 181.3.2 Уголовного кодекса), в результате которого были похищены денежные средства потерпевшего на сумму 120 тысяч манатов, был обнаружен и арестован на территории Боснии и Герцеговины. Другой обвиняемый по этому уголовному делу, Рамиль Мамедов, был доставлен из Боснии и Герцеговины в Азербайджан и передан следственным органам 13 июня 2025 года.

Министерство юстиции Азербайджана направило соответствующий запрос и необходимые документы в Боснию и Герцеговину, а также провело рабочие переговоры, в результате чего было получено согласие на экстрадицию Тахмазова в Азербайджан.

Э.Тахмазов был доставлен в Азербайджан из Сараево ответственными сотрудниками Главного управления международного сотрудничества и Пенитенциарной службы Министерства юстиции. На основании решения суда об аресте он помещен в соответствующий следственный изолятор Пенитенциарной службы.