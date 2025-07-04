 Премьер-министр Казахстана прибыл в Азербайджан для участия в 17-м саммите ОЭС | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Премьер-министр Казахстана прибыл в Азербайджан для участия в 17-м саммите ОЭС

First News Media10:00 - Сегодня
Премьер-министр Казахстана прибыл в Азербайджан для участия в 17-м саммите ОЭС

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов 4 июля прибыл в Физулинский район для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова встречали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и другие официальные лица.

Поделиться:
223

Актуально

Повестка Президента

Союзничество не на словах, а на деле: Азербайджан и Узбекистан задают темп для ...

Политика

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл c визитом в Азербайджан - ФОТО

Политика

Президент Таджикистана прибыл в Азербайджан - ФОТО

Общество

Birmarket - центральная торговая платформа цифровой экосистемы Bir

Политика

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл c визитом в Азербайджан - ФОТО

Президент Таджикистана прибыл в Азербайджан - ФОТО

Премьер-министр Казахстана прибыл в Азербайджан для участия в 17-м саммите ОЭС

Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала оказать помощь Азербайджану в разминировании и восстановлении освобожденных территорий

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Визит Оверчука в Азербайджан отменен

Послу Азербайджана в РФ вручена вербальная нота

Посол Азербайджана покинул здание МИД России - ОБНОВЛЕНО

Баку вновь довел протест до российской стороны

Последние новости

На двух дорогах с интенсивным движением установлены пешеходные светофоры с кнопками - ВИДЕО

Сегодня, 10:35

Донателла уходит: Versace показал финальную кампанию с cупермоделями под её руководством - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:30

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл c визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 10:22

Азербайджанские студенты будут учиться в ведущих университетах Китая по стипендиям - ФОТО

Сегодня, 10:20

Президент Таджикистана прибыл в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 10:15

Азербайджан добился экстрадиции разыскиваемого по линии Интерпола преступника

Сегодня, 10:10

Премьер-министр Казахстана прибыл в Азербайджан для участия в 17-м саммите ОЭС

Сегодня, 10:00

ХАМАС передал посредникам положительный ответ на предложение о перемирии

Сегодня, 09:45

В Сумгайыте мотоцикл сбил людей на переходе

Сегодня, 09:40

Лавров надеется, что отношения между РФ и США «закрепятся на созидательном векторе»

Сегодня, 09:35

В Германии автобус съехал в кювет и перевернулся, есть пострадавшие

Сегодня, 09:30

Киоск у станции метро «28 Мая», возмутивший граждан, демонтирован - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 09:15

«Ливерпуль» вывел из обращения 20-й номер в память о Диогу Жоте

Сегодня, 08:55

Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома

Сегодня, 08:45

На каких улицах Баку 4 июля наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО

Сегодня, 08:35

Иран продолжит сотрудничество с МАГАТЭ

Сегодня, 00:03

США установят пошлины в 10% в отношении около 100 стран

03 / 07 / 2025, 23:50

В Москве задержан азербайджанский криминальный авторитет - ВИДЕО

03 / 07 / 2025, 23:35

Консул РФ в Баку провел трехчасовую встречу с задержанными россиянами

03 / 07 / 2025, 23:30

Азербайджанская спортсменка во второй раз стала чемпионкой Европы

03 / 07 / 2025, 23:12
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45