Роухани извинился за то, что Иран не сразу признал, что сбил украинский самолет

Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за задержку объявления о том, что ВС республики по ошибке сбили украинский самолет. Его речь транслировало в среду государственное телевидение Ирана.

«Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон», - сказал президент. По словам Роухани, «люди должны понять, что силы безопасности ничего не скрывают».

Президент добавил, что «он является слугой народ и должен говорить с ним скромно и честно». «Я бы хотел попросить прощения за задержку (с объявлением о том, что Иран сбил украинский самолет - прим. ТАСС) и за наш тон», - сказал президент.

Политик отметил, что «судебные власти, вооруженные силы и правительство должны объединиться для расследования и представить его результаты миру».

Он также потребовал от ВС Ирана представить больше информации о катастрофе украинского самолета.

«Я хочу, чтобы Генеральный штаб и военные страны пришли и раскрыли народу все [детали] расследования», - сказал президент.

ТАСС