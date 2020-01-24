Руслана Джавадова познакомилась с лауреатом премии «Оскар» в приложении для знакомств - ФОТО - ВИДЕО  

Проживающая в США beauty-блогер азербайджанка Руслана Джавадова (Ruslana Gee) рассказала в социальной сети Instagram, где на нее подписано более 911.000 фолловеров, о знакомстве с голливудской суперзвездой.

Р.Джавадова рассказала, что общалась с очень знаменитым голливудским актером, имени которого называть не стала, подчеркнув, что «Оскар у товарища точно имеется и это не Леонардо ДиКаприо».

«Вам, наверное, интересно, как же мы познакомились? Все просто – через приложение для знакомств. И тут вы скажете: «Хмм, так это скорее всего фейк аккаунт, что вообще знаменитости потеряли в таких соцсетях?» Все не так просто, ребята. Во-первых, знаменитости такие же люди как мы, им тоже бывает одиноко. Во-вторых, вопреки нашим ожиданиям, эти люди не имеют ничего против общения с теми, кто не знаменит – взять хотя бы в пример девушку Джонни Деппа из России. Ну и в-третьих, познакомились мы далеко не через самое обычное приложение, там принимают не всех, и каждый, кого приняли, проходит верификацию личности», - отмечает Р.Джавадова, не раскрывая, какое именно это было приложение для знакомств.

Но в реальной жизни блогер и лауреат премии «Оскар» так и не встретились: «Что касается нашего общения: в какой-то момент я перестала отвечать с энтузиазмом – вы знаете, как девушки это умеют делать, и оно свелось на нет, в жизни мы так и не встретились, хотя собирались. Почему? Первое, что меня привлекло в нем, не буду врать – внешность. Но прогуглив его новые фотки от папарацци, я поняла, что он выглядит уже далеко не так, как запомнился мне, скорее, смахивает на дедушку, хотя далеко не старый».

Блогер отмечает, что если человек физически ее не привлекает, «то пиши пропало»: «Я с ним общалась не ради какой-то выгоды – ну и скажем так, на моем пути часто встречаются в жизни крутые мужчины, поэтому я не держусь за них руками и ногами. И хотя было бы любопытно подружиться с таким талантливым актером и узнать от него много нового про «acting», думаю, вряд ли он хотел просто дружить, так что пришлось сказать бай-бай. Но мне это было не сложно – я никогда ни от кого не жду помощи и выгоды и любой опыт ценю вне зависимости от исхода».

Отметим, что ранее Р.Джавадова рассказывала о своем несостоявшемся романе с сыном Памелы Андерсон – однако блогер не стала раскрывать имени сына одной из самых знаменитых блондинок мира. Отметим, что у П.Андерсон двое сыновей – 22-летний Брэндон Томас Ли и 21-летний Дилан Джаггер Ли, более подробно о нем читайте по ссылке.

Что касается знаменитостей, использующих для знакомства приложения, то в их числе значится и самых завидный голливудский холостяк Брэд Питт, который открыто заявил, что у него есть аккаунт в приложении для знакомств Tinder.

«Надо добавить это в свой аккаунт в Tinder», - заявил Питт, глядя на полученную на днях награду Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды в... Голливуде».

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Ф.В, Г.Р.