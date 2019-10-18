С заботой о молодых людях с инвалидностью - ФОТО

«Инновационные технологии социальной работы с молодыми людьми с инвалидностью: проблемы и перспективы» — так называлась международная конференция, прошедшая в Баку 3—4 октября под эгидой МФГС, Минкультуры Азербайджана и Союза интернациональной молодежи DAN.

Освещая уже второй раз работу конференций, посвященных проблемам детей и молодых людей с инвалидностью, обратила внимание на неизменно позитивную и почти семейную их атмосферу, теплую, живую ауру. Она создается не только благодаря безупречной работе сверхвнимательных, сверхпредупредительных волонтеров, их руководителя Гюлары Теймуровой, но и общими задачами и интересами ее главных участников, чувствующих себя единой и дружной семьей, члены которой объединили свои усилия в поиске наиболее оптимальных способов решения имеющихся задач. Ведь, по сути, живя в разных странах, они имеют одинаковые социальные проблемы. Как развернуть государство, соответствующие его институты лицом к проблемам людей с ограниченными возможностями, поменять психологию людей, как самим нащупать, найти и претворить в жизнь способы решения тех или иных своих забот, когда порой находишься в ситуации «спасение утопающих, дело рук самих утопающих»? В отличие от первой, состоявшейся в 2017 году, конференции, на которой были определены основные направления и задачи, выступления нынешних участников отличал боевой задор и оптимизм, потому что многим из них удалось достичь порой фантастических результатов, решения многих поставленных перед собой задач. Автор этих строк даже забывал о том, что с отчетами об успешно проделанной работе выступают люди с ограниченными физическими возможностями, передвигающиеся на костылях или в инвалидной коляске, что у них слабое здоровье. Они воспринимались как абсолютно здоровые люди с бойцовскими качествами, а их деятельный ум, креативные решения имеющихся проблем, высказываемые суждения свидетельствовали о полной их состоятельности, таланте, организаторских способностях, в которых нуждается любое общество, беда только в том, что они не всегда востребованы им. Но вот они сами, — многие из них своим напором, волей, силой мысли — сумели в чем-то, в каких-то «местах» пробить невидимую, но при этом прочную стену препятствий. Они победили обстоятельства. Как конкретно в каждом случае? Об этом и шел разговор на нынешней конференции — о полученном опыте, достижениях. Все доклады, отчеты были выслушаны особо внимательно, более того, докладчикам задавали множество вопросов, порой касающихся каких-то деталей того или иного проекта.

Еще до открытия конференции успела поговорить с директором Столинского государственного коррекционного районного центра развивающего обучения Брестской области Беларуси Инной Алексеевной Шоломицкой. Она работает с детьми от нуля до 18 лет с самой тяжелейшей инвалидностью — c тяжелой или умеренной интеллектуальной недостаточностью, проходя с ними все ступеньки дошкольного и школьного образования.

— Мы работаем по такой «изюминке» как театральная деятельность, то есть, испробовав разнообразные формы работы с детьми, их развития, — например, бисероплетение, рисование, — вышли, наконец, на такую стезю, которая помогает ребенку с умеренной умственной отсталостью проявить себя, показать через искусство, театр, игру на сцене. — Я уже представляла свой опыт, а в этот раз я приехала с хорошей новостью: у нас теперь в Беларуси в печатных СМИ пишут — «молодые люди с инвалидностью», а не как раньше «инвалиды». Это хорошо, что на прошлой конференции мы в ее итоговом документе среди других задач поставили перед собой и эту — поменять сознание людей, поменять типологию. И еще один положительный факт: в Минске открылся инклюзивный институт, где ребята с любым видом нарушений и сохранностью интеллекта смогут продолжать обучение.

Выступивший на открытии замминистра молодежи и спорта Интигам Бабаев особо подчеркнул тот факт, что в Азербайджане создаются все условия для того, чтобы люди с инвалидностью имели равные права в разных областях жизни. Государство придает этому огромное значение. Под руководством главы государства осуществляются разнообразные программы, Фонд Гейдара Алиева реализует программы, направленные на детей и подростков. Министерство молодежи и спорта работает со всеми молодежными структурами, регулярно организует различные конференции, осуществляет проекты.

В работе конференции приняли участие представители государственных структур, руководители реабилитационных центров для людей с инвалидностью, представители неправительственных организаций, занимающихся проблемами людей с инвалидностью, журналисты стран СНГ, Балтии и Грузии. Целями и задачами конференции являлись:

— создание благоприятных условий для людей, имеющих инвалидность, в процессе социальной интеграции и участия в жизни сообществ в странах СНГ;

— обмен опытом участников конференций, экспертов по выявлению лучших практик социальной работы с молодыми людьми с инвалидностью;

— создание доступной среды для людей, имеющих инвалидность, с целью получения образования, занятий спортом, участия в культурных мероприятиях и других сферах общества;

— внедрение инновационных технологий социальной работы с молодыми людьми с инвалидностью;

— продвижение, внедрение и мониторинг положений Конвенции о правах инвалидов, занятость, вовлечение в профессиональную жизнь и участие в трудовой деятельности людей, имеющих инвалидность, в странах СНГ, других постсоветских странах и странах Евросоюза.

По каждому из этих пунктов прозвучало много выступлений, презентаций. Масса информации, масса встречных вопросов, обменов мнениями, получения дополнительной информации, демонстраций видеороликов. Скучно не было, а вот о чем рассказать в первую очередь? Врезался в память видеоролик, как телеоператор, YouTube-блогер из Бишкека Максим Кречнер проводил проверку столичных пандусов на предмет соответствия их той роли, которой они предназначены. Сподвигла его на это занятие личная проблема: он получил травму, засиделся дома и решил, чтобы развлечься, отправиться на инвалидной коляске в театр, куда попасть из-за отсутствия пандуса не смог. И вот тут он впервые задумался, а как же люди с инвалидностью? Вместе с друзьями выделил на проверку городских пандусов целый день и выяснил, что ни один из них не только не соответствует принятым нормам, но и представляет угрозу для жизни тех, кто все же от отчаяния попытался бы ими воспользоваться. Он для наглядности и воспользовался, но только в специальном «обмундировании». Результат получился предсказуемый и впечатляющий. Вся серия падений, преодолений нашла свое отражение в видеоролике, размещение которого в YouTube, произвело должное впечатление на «кого надо». И в первую очередь на журналистов, которые до этого игнорировали проблемы людей с инвалидностью, не пытаясь вносить свою посильную лепту в их освещение, а чиновники, соглашаясь с их актуальностью и необходимостью неотложного решения, выслушав, вежливо прощались, хотя их реакция оставалась пока подспудной. Кречнер продолжаль снимать все подряд — и обнаруженные новые непригодные пандусы, и то, как занимаются парковки, предназначенные для машин людей с инвалидностью и многое, многое другое, рассказывая людям о недоступной среде, о том, каким должен быть угол наклона пандуса и др., выкладывая все отснятое в YouTube. И произошло чудо: журналисты стали сами звонить ему и делиться своими идеями наклона пандуса, а потом и предлагать, а давайте вот это заснимем и вот это… То есть общество «проснулось». С помощью своего YouTube-канала, благодаря своей активности и неравнодушию Максим Кречнер завоевал авторитет эксперта и теперь по вопросам проблем людей с инвалидностью обращаются и к нему. Более того, на его канал подписаны госчиновники, НПО, представители бизнес-структур…

— Если вы хотите создать свой YouTube-канал, то знайте, что тема инвалидности не всем интересна, поэтому рекомендую разбавлять основную тему развлекательными информациями, темами, в этом случае ваш канал начнет набирать обороты, — откровенно посоветовал он тем из участников, кто решил стать видеоблогером.

Не менее впечатляюще под названием «Моя война» прошла презентация проекта и другого блогера, интернет-маркетолога из того же Бишкека — Аскара Тургудулова, известного под псевдонимом Оскар Райс. Понятно, конечно, что это за война — с равнодушием и инертностью общества. Один только факт, связанный с его деятельностью, — публикация «Карты доступности Бишкека», продемонстрированная на конференциии.

Татьяна Баклажанская из Алматы, представляющая ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак». Она в коляске, но неизменно приветливая, спокойная, улыбчивая. Вместе с единомышленниками они создали ассоциацию, чтобы помогать девушкам с инвалидностью выйти из заточения в своих домах, ставших для них «местами заключения», и, приняв себя такими, какие есть, начать жить, а не существовать. Созданный ими социальный проект, представленный на конференции, стал школой независимой жизни для молодых людей с инвалидностью. Он нацелен на тех людей с инвалидностью, кто находится под гиперопекой родителей и родственников. Была придумана такая приманка — 5—6-дневный отдых на свежем воздухе вдали от дома в горах. С этим не могли не согласиться и родители. «Хитрость» же была в том, чтобы научить людей принимать свою инвалидность, вывести из застойного состояния сознания, пробудить жажду жизни, понимать, что она не закончилась, и на каком-то повороте может измениться. Поверить, что это возможно.

— В горной местности, откуда нет возможности запросто сбежать, они учатся общаться между собой, обретают навыки самостоятельности, социализируются, — рассказывает Татьяна. — После такой школы у нас несколько девушек вышли замуж, одна из них родила здорового сыночка, и это при том, что существует стереотип, что женщина с инвалидностью может родить ребенка только с инвалидностью. Сегодня это молодая, счастливая семья, муж — обычный здоровый человек. А всего-то надо было изменить угол взгляда на себя и на свою жизнь, смотреть на себя как на равноправных членов общества. Несколько участниц нашей школы жизни поступили в университеты.

На мой вопрос, работал ли с участницами школы психолог, Татьяна ответила:

— Уникальность этого лагеря в том, что психологами являются люди с инвалидностью, которые «обучают» на собственном примере. То есть это такой подход — равный равному.

Более получаса представляла свой проект директор лицея имени Петрэ Штефенукэ с инклюзивным образованием города Яловен Республики Молдова. Это лицей, работающий на базе Национальной программы развития инклюзивного образования. В нем создана абсолютно новая услуга — особое подразделение инклюзивного образования на 25 мест для детей с особо тяжелой инвалидностью, в котором работают вспомогательные учителя, логопед, психолог, кинетотерапевт, выполняющие с детьми реабилитационную программу. С каждым ребенком работают по специально разработанной для каждого индивидуальной программе, учитывающей все его особенности. В Молдове именно в этом лицее была создана служба социальной поддержки из пяти соцработников, которые помогают вспомогательным учителям в работе с детьми с инвалидностью. В лицее учатся не только дети из Яловена, но и окружающих его десяти пунктов, которых привозят на занятия в специализированных микроавтобусах. Важный момент: местная власть проявляет заботу о нуждах населения. И это благодаря ей для лицея построен новый корпус, он имеет хорошую инфраструктуру, высокого уровня специалистов, необходимое оборудование.

Опыт молдавского лицея оказался остро востребован, и также около получаса вместе со своим заместителем Сильвией Рудой она подробно, в деталях отвечала на вопросы участников конференции. С особым интересом их доклад выслушала представительница латвийской организации «Крылья надежды», целевая группа которой также дети, как она сказала, с интеллектуальными и психическими повреждениями. В свою очередь она рассказала о работе своей организации, основная задача которой оказывать помощь 56-ти семьям детей с инвалидностью. Эта организация, в отличие от других, озаботилась не только здоровьем детей, но и их родителей, предоставив им возможность, беря на себя однодневную полную заботу о детях, отдохнуть. У них также есть такой необычный опыт, как создание социальных центров для молодых людей с инвалидностью, оставшихся без родителей, в которых они могут проживать и выполнять посильную работу на огороде, в саду, чтобы прокормить себя. Им помогают семейные ассистенты, обучающие их жить самостоятельно. Благодаря этому они не попадают в государственные пансионаты. Также в дневных центрах взрослых юношей обучают определенным навыкам в овладении ремеслами для работы в мастерских и выпуска различной продукции. За эту работу им выплачивают зарплату.

Запомнилась Захира Бегалиева из Казахстана. Она настоящий «командир производства». Четкая, ясная речь и мысль, а как иначе, если она — автор уникального социального проекта «Мир равных IT-возможностей», в котором представлены все компоненты, направленные на социальную реабилитацию молодежи с инвалидностью через обучение и трудоустройство. Это пилотная «модель» поддержки молодых людей с инвалидностью. стремящихся быть равными и вносить свой вклад в общество и развитие Казахстана. Захира Бегалиева второй год руководит большой и важной работой по его внедрению.

— Я одна начинала проект, а потом нас стало много. Должна сказать, что не только государство, но и бизнес-структуры подключились к его выполнению, — сказала она в своем выступлении. — Основная инновационная идея проекта заключается в новом подходе (элементы геймификации, хакатоны и др.) к решению вопросов поддержки молодежи, где мы впервые в Казахстане разработали и реализовали инклюзивную программу социальной интеграции молодежи не только с инвалидностью, но и других уязвимых групп населения (дети из неполных и многодетных семей, сироты и др.) в современный рыночный социум для решения проблем через новые IT-технологии. Тем самым мы стали примером для других НПО, специализирующихся на поддержке и помощи представителям уязвимых категорий населения. Важно и то, что проект рассчитан не просто на обучение информационным технологиям. В ходе реализации проекта молодые люди научились ставить цели и идти к ним, не опуская руки. Мы учим молодых людей чувствовать ответственность за свою жизнь, самим отвечать за то, как она сложится.

В завершение Захира Бегалиева поделилась интересной информацией о результатах выполнения проекта и о другом своем проекте «Доступный Казахстан».

Надо особо подчеркнуть, что работа конференции прошла сверхпродуктивно, информационно насыщенно, с большой пользой для общего дела, а главное — зарядила ее участников большим оптимизмом, что многое им под силу. Для них была организована экскурсия в Центр Гейдара Алиева, где они ознакомились с рядом интересных экспозиций.

Франгиз ХАНДЖАНБЕКОВА