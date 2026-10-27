Сирия объявила о закрытии КПП на границе с Иорданией

Главное управление пограничного и таможенного контроля Сирии приостановило движение пассажирского и грузового транспорта через контрольно-пропускной пункт «Насиб» на границе с Иорданией.

Об этом говорится в заявлении ведомства, размещенном в X.

«Объявляем о временном закрытии погранперехода в связи с ситуацией в провинции Дераа, — указывается в тексте. — Пассажирское и коммерческое перемещение остановлено в обоих направлениях в целях обеспечения безопасности путешественников и сотрудников пограничной службы».

Ранее МИД арабской республики заявил, что проинформировал Амман о принятом решении после проведения иорданской стороной операций на территории Сирии без предварительного согласования.

«Выражаем глубокое сожаление по поводу гибели и ранения жителей Дераа в результате ударов иорданских ВВС», — подчеркивается в тексте.

26 октября самолеты ВВС Иордании атаковали объекты экстремистских группировок на юге Сирии после того, как было установлено, что с ними связаны террористы, совершившие нападение на церковь Святого Георгия в иорданской провинции Эль-Карак. По данным Минздрава королевства, жертвами этого теракта, совершенного во время панихиды, стали 9 человек, еще 34 получили ранения.