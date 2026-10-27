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В Израиле проходят выборы в парламент

Редакция 1news09:17 - Сегодня
В Израиле проходят выборы в парламент

Участки для голосования открылись в 07:00 по местному времени в Израиле, где проходят парламентские выборы. 

По их итогам определится состав Кнессета 26-го созыва, после чего начнется процедура формирования правительственной коалиции и в случае успеха будут приведены к присяге новые кабинет и премьер-министр.

По данным ЦИК, право на волеизъявление имеют 7,3 млн израильтян. Всего на территории страны открылось 12 018 участков для голосования. Они будут работать до 22:00. Вскоре после их закрытия объявят результаты экзитполов и начнется подсчет голосов.

Выборы проходят в условиях повышенных мер безопасности. В общей сложности, по информации 12-го канала израильского телевидения, за порядком следят 20 тысяч полицейских, сотрудников пограничной полиции и добровольцев. В свою очередь армия объявила о введении режима блокады палестинских территорий и закрытии всех КПП на Западном берегу реки Иордан.

Источник: ТАСС

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