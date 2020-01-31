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Эвакуация из Уханя: Самолет с турецкими и азербайджанскими гражданами приземлился в Турции

Сегодня в 09:43 ~ 1 минута на чтение 788
Эвакуация из Уханя: Самолет с турецкими и азербайджанскими гражданами приземлился в Турции

Военно-транспортный самолет Airbus A-400M «Koca Yusuf», выделенный в рамках одноименной операции турецкого Минздрава для эвакуации граждан Турции из Уханя приземлился в военном аэропорту в турецкой провинции Кайсери.

Как сообщает Anadolu, в связи c эпидемией коронавируса из Уханя вывезены граждане Турции (34 человека), Азербайджана (семь человек), Грузии (семь человек) и Албании (один человек).

Самолет с шестью врачами на борту вылетел из аэропорта Этимесгут Анкары в Ухань в четверг, 30 января. Доставленные в Турцию граждане после медосмотра будут помещены в двухнедельный карантин в специальных отделениях турецких больниц.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй), возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.

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