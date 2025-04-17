Талибы прокомментировали снятие запрета на движение в России - ОБНОВЛЕНО

Решение Верховного Суда России о снятии запрета с деятельности движения «Талибан» является рациональным шагом.

Таким образом глава политбюро движения в Катаре Сухель Шахин прокомментировал исключение талибов из списка террористов, передает РИА Новости.

«Мы приветствуем это рациональное решение Верховного суда России», — отметил представитель движения.

По словам Шахина, снятие статуса террористов с «Талибана» было «крайне необходимо для расширения сотрудничества» и укрепления отношений между Россией и Афганистаном.

17 апреля Верховный суд России приостановил запрет на деятельность «Талибана» в стране.

17:20

Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения «Талибан» в стране.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Административное исковое заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворить», - огласил решение судья Олег Нефедов.

В декабре прошлого года в РФ принят закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Как указывали в МИД, в документе прописан механизм приостановки террористического статуса той или иной организации, который может быть применен и к «Талибану». Соответствующий иск Генпрокуратура подала в конце марта.